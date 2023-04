Aileler mesajı Karagöz ile versin

Veral, Ramazan’da Karagöz’ü heyecanla bekleyen çocukların olduğunu, toplum tarafından da geçmişteki gibi ‘Hangi oyun var, oyunlar içerisinde Karagöz ve Hacivat ne anlatacak?’ şeklinde heyecanla soruların merak edildiğini dile getiriyor ve çocuk büyük herkesin Karagözle konuşma fırsatı bulduğunu ifade ediyor. Karagöz ve Hacivat’ın halkın kendisini temsil eden bir simge olduğunu söyleyen Veral, Karagöz’ün her yüzyılda bir kendini değiştiren bir yapısı olduğunu söylüyor. Veral, hikâyelerin temasının yaşanmış gerçekler olduğunu, bir hayal ve kurgu olmadığını dile getiriyor ve “Gerçeğin aynasıdır bu perde” diyor ve ekliyor: “Biz de burada diyoruz ki, bir mahalle kültürünün olması gerektiği her hikâye, her toplumsal bakış açısında bir söz, bir karşılık vardır.”

Suat Veral’in yetiştirdiği Türkiye’nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlkel, 15 yıldır bu işe gönül vermiş. Bu sanatın içinde hep erkek sanatçıların olduğunu, bir kadının gözünden onu yansıtacak bir sanatçı olmadığını ifade eden İlkel, “Günümüzde her mesleğin ucundan tutan bir kadın var. Bugün geleneksel oyunumuzda da bir kadının olması gerekiyordu. Nesilden nesile aktarılacaksa bu nesil artık her şeye açık. Bir kadın gözünden de, abla gözünden de ilerlemesi gerekiyor. Türkiye’nin ilk kadın Karagöz sanatçısının hedefi bu. Bir kadın eliyle gelecek nesillere aktarabilmek” diyor. Aile kültürü açısından Karagöz’ün çok büyük bir önem taşıdığını dile getiren İlkel, “Ev ortamında oynansın diye küçük perdelerimizde var. Çocuklar ailelerine bir mesaj versin ya da ebeveynler Karagöz aracılığıyla bir mesaj versin istiyoruz” ifadelerini kullanıyor. Karagöz’ün çok güzel bir iletişim aracı olduğunu söyleyen İlkel, her ailenin içinde bir Karagöz ve Hacivat var” diyor. Karagöz’ün toplumun bir aynası olduğunu ifade eden İlkel, güncel oyunların, yeni karakterlerin olduğunu söylüyor. İlkel ayrıca, Karagöz’ün sadece bir Ramazan eğlencesi gibi görünüyor olmasının dışında 12 aya yayılan ve geçmişte de baktığımız zaman köklerimizden gelen bir sanat olduğu için, her dönem hatırlanması ve ortada olması gereken bir sanat olması gerektiğini vurguluyor.