Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali başlıyor: Filmler insani konulara empatiyi artırmayı amaçlıyor

AJB DOC Direktörü Edhem Foco, "Genel olarak bizi ilgilendiren konulara bakar, diğer insanlar ve yerlerle ilgilenmeyiz. Bosna Hersek'teki savaşta, bir köyün diğer bir köyün acısını umursamadığı durumlar var. Bunu kırmak, insani konulara empatiyi artırmak böylece hakları tehdit altında olan veya hakları olmayan başkalarına sempati duyulmasını sağlamak istiyoruz. Bu, en iyi filmler aracılığıyla gösterilir" dedi.





Filmlerde "düzensiz göçmenlerin hayatı, toprakları işgal edilen Filistinlilerin yaşadığı adaletsizlik, Ukrayna'daki mevcut durum" gibi birçok konunun ele alındığını belirten Foco, festivalde Türkiye, İran, Suriye, Filistin gibi ülkelerden de filmlerin yer alacağını kaydetti.





Foco, seyircilerin en çok bölge filmlerini merak ettiğini dile getirerek, bu kapsamda gösterilecek "Herkesin kendi Everest'i vardır", "Dayton'un mirası: Bosna Hersek-kırılgan bir barış", "Musemic Kardeşler" ve "Araştırmacı" filmlerinin dikkat çekeceğine inandıklarını anlattı.

"Endüstri Günleri" platformu bu yıl da düzenleniyor





Yerli belgesel filmlerin kalitesinin, uluslararası olanlarla karşılaştırıldığında, yetersiz kaynaklar nedeniyle sorgulanabilir olduğunun altını çizen Foco, buna rağmen yerli filmlerin tematik anlamda "olağanüstü" olduklarını ifade etti.





Foco, 2023'te de geçen yıl olduğu gibi Al Jazeera Belgesel kanalı işbirliğinde "Endüstri Günleri" isimli bir platform düzenleneceğini belirterek, bu sayede hem bölgeden hem de dünya genelinden katılım sağlayan belgesel film yazarlarının, yapımcılarla buluşmasına olanak sağlanacağını bildirdi.





"Doha'daki meslektaşlarının bölgede ciddi bir endüstri programı oluşturulması gerektiğinin farkına vardığına" işaret eden Foco, "Onlar olmadan bunu başaramazdık çünkü maliyetlerin çoğunu onlar üstleniyor. Sonuçta onların etkisiyle burada misafir ağırlıyoruz. Japonya'dan, Güney Kore'den, Finlandiya'dan, İsveç'ten, Avusturya'dan devlet televizyonu müdürleri var, Deutsche Welle'den, TRT'den de var. Cannes Film Festivali ve Sundance Film Festivali gibi birçok festivalin müdürleri de geliyor" ifadelerini kullandı.

AJB DOC'ta 24 belgesel gösterilecek





Bu arada, festivalin jüri üyeleri arasında Rus yönetmen Vitali Manski, Macar yönetmen Bernadett Tuza-Ritter, Boşnak yönetmen Nermin Hamzagic ve Hırvat yapımcı Vanja Jambrovic ile yapımcı Mohamed Elmongy olacak.





Bosna Hersek'te bugün başlayan ve 12 Eylül'e kadar devam edecek AJB DOC'ta dünyanın farklı kesimleri ve bölge ülkelerinden 24 belgesel sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.





AJB DOC'un yarışma kısmında, "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.





Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.



