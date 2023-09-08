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Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali başlıyor: Filmler insani konulara empatiyi artırmayı amaçlıyor

Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve insani konulara empatiyi artırmayı hedefleyen uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali başlıyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 12 Eylül'e kadar devam edecek festivale ilişkin AJB DOC Direktörü Edhem Foco, başvuruda bulunan yaklaşık 300 yapımdan 24 belgeselin izleyiciyle buluşacağını söyledi.

Zeynep Karçığa
15:59 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
AJB DOC Direktörü Edhem Foco.

AJB DOC Direktörü Edhem Foco.

AJB DOC Direktörü Edhem Foco, "Genel olarak bizi ilgilendiren konulara bakar, diğer insanlar ve yerlerle ilgilenmeyiz. Bosna Hersek'teki savaşta, bir köyün diğer bir köyün acısını umursamadığı durumlar var. Bunu kırmak, insani konulara empatiyi artırmak böylece hakları tehdit altında olan veya hakları olmayan başkalarına sempati duyulmasını sağlamak istiyoruz. Bu, en iyi filmler aracılığıyla gösterilir" dedi.


Filmlerde "düzensiz göçmenlerin hayatı, toprakları işgal edilen Filistinlilerin yaşadığı adaletsizlik, Ukrayna'daki mevcut durum" gibi birçok konunun ele alındığını belirten Foco, festivalde Türkiye, İran, Suriye, Filistin gibi ülkelerden de filmlerin yer alacağını kaydetti.


Foco, seyircilerin en çok bölge filmlerini merak ettiğini dile getirerek, bu kapsamda gösterilecek "Herkesin kendi Everest'i vardır", "Dayton'un mirası: Bosna Hersek-kırılgan bir barış", "Musemic Kardeşler" ve "Araştırmacı" filmlerinin dikkat çekeceğine inandıklarını anlattı.

"Endüstri Günleri" platformu bu yıl da düzenleniyor


Yerli belgesel filmlerin kalitesinin, uluslararası olanlarla karşılaştırıldığında, yetersiz kaynaklar nedeniyle sorgulanabilir olduğunun altını çizen Foco, buna rağmen yerli filmlerin tematik anlamda "olağanüstü" olduklarını ifade etti.


Foco, 2023'te de geçen yıl olduğu gibi Al Jazeera Belgesel kanalı işbirliğinde "Endüstri Günleri" isimli bir platform düzenleneceğini belirterek, bu sayede hem bölgeden hem de dünya genelinden katılım sağlayan belgesel film yazarlarının, yapımcılarla buluşmasına olanak sağlanacağını bildirdi.


"Doha'daki meslektaşlarının bölgede ciddi bir endüstri programı oluşturulması gerektiğinin farkına vardığına" işaret eden Foco, "Onlar olmadan bunu başaramazdık çünkü maliyetlerin çoğunu onlar üstleniyor. Sonuçta onların etkisiyle burada misafir ağırlıyoruz. Japonya'dan, Güney Kore'den, Finlandiya'dan, İsveç'ten, Avusturya'dan devlet televizyonu müdürleri var, Deutsche Welle'den, TRT'den de var. Cannes Film Festivali ve Sundance Film Festivali gibi birçok festivalin müdürleri de geliyor" ifadelerini kullandı.

AJB DOC'ta 24 belgesel gösterilecek


Bu arada, festivalin jüri üyeleri arasında Rus yönetmen Vitali Manski, Macar yönetmen Bernadett Tuza-Ritter, Boşnak yönetmen Nermin Hamzagic ve Hırvat yapımcı Vanja Jambrovic ile yapımcı Mohamed Elmongy olacak.


Bosna Hersek'te bugün başlayan ve 12 Eylül'e kadar devam edecek AJB DOC'ta dünyanın farklı kesimleri ve bölge ülkelerinden 24 belgesel sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.


AJB DOC'un yarışma kısmında, "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.


Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.

TDV İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini anlatan belgesel ilk seyircisiyle Saraybosna'da buluştu
TDV İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini anlatan belgesel ilk seyircisiyle Saraybosna'da buluştu

Türk yönetmen Murat Pay'ın, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini anlattığı, TRT ortak yapımı belgeseli "Hep 33 Yaşında (Forever Thirty Tree)", 29. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) dünya prömiyerini yaptı. İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopedi TDV İslam Ansiklopedisi'nin konu alındığı belgesel, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da süren festival kapsamında ilk kez sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Yönetmen Pay, AA muhabirine, TDV İslam Ansiklopedisi'ni büyük bir kültür hareketi olarak değerlendirdiklerini söyleyerek, "33 yıla yayılarak tamamlanmış bir ansiklopediden bahsediyoruz. O yüzden hikayesi oldukça dikkatimi çekti." dedi. Ansiklopedinin yolculuğunu belgesel yapmaya karar verdiklerini anlatan Pay, "Biraz belgeselin sınırlarını zorlayarak, kurmaca unsurlar ekleyerek bu meseleyi anlatmaya çalıştık. Bu, birçok insanın içinde olduğu kolektif bir iş. Bizler de bu çaba üzerine kafa yorduk ve iki kurmaca karakter ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.


#Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali
#Bosna Hersek
#Edhem Foco
#Saraybosna
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