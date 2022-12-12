Hayat Algoritmanın beşinci bölümü yayında Kimin otoritesi altındayız?
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Algoritma'nın beşinci bölümü yayında: Kimin otoritesi altındayız?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Algoritma'nın beşinci bölümünde, Ersin Çelik ve Muhammed Yazıcı 'Kimin otoritesi altındayız?' konusunu konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Algoritmanın beşinci bölümü yayında: Kimin otoritesi altındayız?
​Algoritma'nın beşinci bölümü yayında.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve İlahiyatçı- Yazar Muhammed Yazıcı, Algoritma'nın yeni bölümünde 'Kimin otoritesi altındayız?' konusunu masaya yatırdı.

Algoritma'nın beşinci bölümünü izlemek için:

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