Hayat Algoritmanın dördündü bölümü yayında Özgürlük mü, sınırsızlık mı?
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Algoritma'nın dördündü bölümü yayında: Özgürlük mü, sınırsızlık mı?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Algoritma'nın dördüncü bölümünde, Ersin Çelik ve Muhammed Yazıcı 'Özgürlük mü, sınırsızlık mı?' konusunu konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Algoritmanın dördündü bölümü yayında: Özgürlük mü, sınırsızlık mı?
​Algoritma'nın dördündü bölümü yayında: Özgürlük mü, sınırsızlık mı?

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve İlahiyatçı- Yazar Muhammed Yazıcı, Algoritma'nın yeni bölümünde ''Özgürlük mü, sınırsızlık mı?' konusunu masaya yatırdı.

Algoritma'nın dördüncü bölümünü izlemek için:
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