Algoritma'nın dördündü bölümü yayında: Özgürlük mü, sınırsızlık mı? Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Algoritma'nın dördüncü bölümünde, Ersin Çelik ve Muhammed Yazıcı 'Özgürlük mü, sınırsızlık mı?' konusunu konuştu.

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