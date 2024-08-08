Ali Nutki Dede’nin el yazması gün yüzüne çıktı

Alevi-Bektaşi Şeyhi Ali Nutki Dede’ye ait daha önce bilinmeyen bir el yazması gün yüzüne çıktı. Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Kayaokay’ın bir sahaftan satın aldığı eser, edebiyat dünyası için yeni bir pencere açtı. Kayaokay, bu keşfi sayesinde 19. asır Alevi-Bektaşi kültür ve edebiyatının en önemli figürlerinden Ali Nutki Dede’nin bilinmeyen bir eserini gün yüzüne çıkardı. Bir Kerbela mersiyesi olan, 10 sayfa, 14 bent, her bentte ise 14 mısra yer alan eser, Alevi-Bektaşi edebiyatı için büyük önem taşıyor. Kayaokay, yakın zamanda dilimize çevireceği eserin ortaya çıkışını şöyle anlattı: “Bir sahaftan aldığımız habere göre ‘Ali Natiki’ adlı bir şairin bir eserinin satıldığını gördüm ve pahalıydı. Eserin birkaç yaprağını kendisinden istedim. Bana gönderince bu eserin Hazreti Hüseyin’in şehadeti konulu manzum bir Kerbela mersiyesi olduğunu fark ettim.”