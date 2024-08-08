|
Hayat

Ali Nutki Dede’nin el yazması gün yüzüne çıktı

04:00 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:59 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Doç. Dr. İlyas Kayaokay
Doç. Dr. İlyas Kayaokay

Alevi-Bektaşi Şeyhi Ali Nutki Dede’ye ait daha önce bilinmeyen bir el yazması gün yüzüne çıktı. Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlyas Kayaokay’ın bir sahaftan satın aldığı eser, edebiyat dünyası için yeni bir pencere açtı. Kayaokay, bu keşfi sayesinde 19. asır Alevi-Bektaşi kültür ve edebiyatının en önemli figürlerinden Ali Nutki Dede’nin bilinmeyen bir eserini gün yüzüne çıkardı. Bir Kerbela mersiyesi olan, 10 sayfa, 14 bent, her bentte ise 14 mısra yer alan eser, Alevi-Bektaşi edebiyatı için büyük önem taşıyor. Kayaokay, yakın zamanda dilimize çevireceği eserin ortaya çıkışını şöyle anlattı: “Bir sahaftan aldığımız habere göre ‘Ali Natiki’ adlı bir şairin bir eserinin satıldığını gördüm ve pahalıydı. Eserin birkaç yaprağını kendisinden istedim. Bana gönderince bu eserin Hazreti Hüseyin’in şehadeti konulu manzum bir Kerbela mersiyesi olduğunu fark ettim.”


#Ali Nutki Dede
#Alevi-Bektaşi
#edebiyat
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özel Yetenek Sınavı kılavuzu yayımlandı: ÖSYM 2024 ÖZYES BESYO parkur sınavı ne zaman yapılacak?