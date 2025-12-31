Yeni Şafak
Almanya'da fimleri aratmayan hırsızlık: Duvar delip 30 milyon euro çaldılar

08:2131/12/2025, Çarşamba
AA
Polis, hırsızların "sessiz Noel günlerini" fırsat bilerek, pazartesi sabahı erken saatlere denk gelen soygunu Buer semtindeki banka şubesinde gerçekleştirdiğini belirtti.
Almanya'da hırsızlar, bir bankanın kasasını delerek yaklaşık 30 milyon euro değerinde nakit ve değerli eşya çaldı. Soygunun "çok profesyonelce" düzenlendiği belirtildi.

Alman medyasından yer alan haberlere göre, Gelsenkirchen kentinde Sparkasse adlı bankanın şubesi, hafta sonunda soyuldu. Özel bir matkap kullanan soyguncular, yandaki otoparkın duvarını delerek bankanın kasa dairesine girdi. 3 bin 300 kiralık kasayı zorla açan soyguncular, yaklaşık 30 milyon avro çaldı.


Soygundan 2 bin 500’den fazla müşterinin etkilendiği belirtildi. Haberlerde, planlı ve profesyonelce gerçekleştirilen soygunun, ülke suç tarihinin en büyük soygunlarından biri olduğu kaydedildi. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda müşteri şubeye akın etti.



HALK BANKANIN ÖNÜNE AKIN ETTİ

Polis, gerginlikleri önlemek için şubenin önünü boşalttı. Bankadan yapılan açıklamada ise müşterilerden şubeye gelmemeleri istendi ve en kısa sürede etkilenen müşterilerin bilgilendirileceği belirtildi. Görgü tanıkları, cumartesi gecesi ile pazar sabahı arasında büyük çantalar taşıyan birkaç kişi gördüklerini açıkladı


