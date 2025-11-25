Altın fiyatlarında FED etkisi

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in Yönetim Kurulu üyelerinden gelen faiz indirimi hakkındaki güvercin açıklamalarının ardından bu sabah günü yükselişini sürdürdü.





4155,83 dolara kadar yükselerek bir haftanın zirvesini gören ons altın, şu sıralarda düne göre yüzde 0,2 artışla ons başına 4.142,21 dolardan işlem görüyor. Gram altın 5658 TL'den Kapalıçarşı'da gram altın ise 5878 TL'den alıcı buluyor.





Bu durum altının yükselişini sınırladı

Fed Yönetim Kurulu üyesi Waller ve San Francisco Fed Başkanı Daly'den Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda alacağı olası faiz kararı hakkında güvercin açıklamalar geldi. Waller, dün yaptığı açıklamada işgücü piyasasının aralıkta çeyrek puanlık indirim için yeterince zayıf olduğunu, ancak sonraki adımların hükümet kapanması nedeniyle ertelenen verilerle şekilleneceğini ifade etti.





Hükümet kapanması nedeniyle ertelenen ABD perakende satışları, işsizlik başvuruları ve üretici fiyatları verileri bu hafta açıklanacak. Dolar endeksi geçen haftaki altı aylık zirvesine yakın seyrini korurken, bu durum altının yükselişini sınırladı.

25 Kasım Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.651,3080 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.243,3500 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.487,65TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.139,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.843,5500 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.201,00 TL