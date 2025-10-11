Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Antakya ve Arsuz’da hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalandı

Antakya ve Arsuz’da hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalandı

14:5611/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
ANTAKYA VE ARSUZ’DA HAPİS CEZASIYLA ARANAN 3 ŞAHIS YAKALANDI
ANTAKYA VE ARSUZ’DA HAPİS CEZASIYLA ARANAN 3 ŞAHIS YAKALANDI

Hatay’ın Antakya ve Arsuz ilçesinde adli makamlarca hapis cezası ile aranan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan aranan G.T. Arsuz’da, Uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ç. ile aynı suçtan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.B. Antakya’da yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

#Asayiş
#Hatay
#Aranan suçlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Al-İmran Suresi konusu nedir, neyi anlatır?