Antalya Film Festivali'nin ilk günü tamamlandı

Festivalin ilk günü, sanat dünyasından birçok ünlünün katılımıyla ve seyircilerin büyük ilgisiyle gerçekleşti. Festival 5 Ekim'e kadar devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış töreninde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'e, "55. Yıl Onur Ödülleri" Fransız oyuncu Vincent Cassel, Macaristanlı yönetmen Bela Tarr ve yönetmen Ömer Vargı'ya verildi.

Uluslararası Antalya Film Festivali açılış töreni, yerli ve yabancı sanatçıların kırmızı halıda geçişiyle başladı. Kırmızı halıda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşleriyle yürüdü.

Ustalar anıldı

Festivalin açılış töreni, Cam Piramit'te Nihan Günay ve Cem Öğretir'in sunumuyla gerçekleştirildi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın müzik dinletisi sonrasında hayatını kaybeden beyaz perdenin ustaları anıldı.

"İvedilikle Meclise sunacağız"

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu güzel gecede turizmin başkenti Antalya’da Antalya Film Festivali’nde sanatseverlerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye’nin markası Antalya Film Festivali bu yıl da zengin içeriği Türk sinemasına ülkemizin kültür ve sanatına büyük katkı sağlayacak. Türk sineması son zamanlarda baş döndürücü gelişmeler göstermiş, film üretiminde ve seyirci sayılarında büyük artışlar yaşanmıştır. 2002 yılında 9 olan yerli film sayısı, geçtiğimiz sene 148’e ulaşmıştır. Sektöre katkısı çok büyük. İlk yıllarda 2 milyon seyirci varken, şimdi 40 milyon seyircisi var. Ülkemiz yüzde 56’lık yerli film izlenme oranında Avrupa’da ilk sırada, diğer taraftan filmlerimizin dünyanın en önemli festivallerinden ödüllerle dönmesi de Türk Sineması’nın dünyada tanındığının açık göstergesi. Ancak çıtayı daha da yükseltmek için atmamız gereken adımlar var. O açıdan müjde vermek istiyorum. Yeni yasama döneminde mevcut mekanizmayı çeşitlendirecek, ülkemizi film çekim merkezi haline çevirecek yeni sinema kanununu ivedilikle Meclise sunacağız. En geç bir ay içerisinde Meclise sunmak için gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Festivalimizi güçlendirmeye karar verdik"

Festival ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Dünya, halen Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Mevlana'yı, Atatürk'ü büyük filmlerle tanıyamadı. Antalya'nın binlerce yıllık hikayelerinin filmleri, Termessos'un, Perge'nin, Selçukluların filmleri henüz yapılmadı. Oysa bu filmleri yapmak bizim insanlık tarihine karşı borcumuzdur. İşte bunun için önümüzdeki yıldan itibaren 'Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri' ile festivalimizi bu yönde güçlendirmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

"Filmlerimizin yarısına yakını şimdiden Oscar'a aday gösterildi"

Festival Artistik Direktörü Mike Downey de bu yıl uluslararası yarışmanın küresel mükemmelliğin simgesi haline geldiğini söyledi.

Festivalde uluslararası ödüller kazanmış film yapımcıları ve yönetmenlerin bulunduğunu belirten Downey, "Filmlerimizin yarısına yakını şimdiden Oscar'a aday gösterildi. Bölgesel olmaktan gururluyuz. Filmlerimizin yüzde 75'inden fazlası bölgesel. Lübnan'dan, Fransa'dan, İspanya'dan, İran'dan, Rusya'dan, İtalya'dan, Kuzey Amerika'dan, Akdeniz ve Ortadoğu'dan filmlerimiz var." diye konuştu.

Bölgenin simgelerinin Akdeniz'in ortasında olduklarını hatırlattığını vurgulayan Downey, "55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde sinemada mükemmelliği kutluyoruz." ifadesini kullandı.

"Çocuğumuz büyüdü"

Film Forum Direktörü Zeynep Atakan da forumun bu yıl 5'inci yılında olduğunu anımsatarak, "Çocuğumuz büyüdü." dedi.

Bu yıl foruma rekor başvuru yapıldığını dile getiren Atakan, 50 projenin aynı platformda sinema profesyonelleriyle tanışacağını kaydetti.

Ödüller sahiplerini buldu

Festivalde sinema kariyerine İtalya'da başlayan, ilk filmi Hamam'la önce Türkiye ve İtalya'da, ardından yönettiği başarılı filmlerle kısa sürede dünya sinema izleyicisinin kalbine yerleşen Ferzan Özpetek'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi. Ödülünü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi'den alan Özpetek, Ferhadi ile tanışmasının önemli olduğunu belirterek, çift ödül aldığını kaydetti.

Festivale 21 yıl önce "Hamam" filmi ile katıldığını söyleyen Özpetek, "O zaman sadece Türk filmleri vardı. En iyi yönetmen ve film ödülünü almıştım. Kariyerim buradan başladı." dedi.

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"Bu davetten çok keyif aldım"

Fransız aktör Vincent Cassel de "Onur Ödülü"nü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan aldı.

Cassel, uzun zamandan sonra aldığı ilk ödül olduğunu ifade ederek, "Çok teşekkür ederim, burada olmaktan çok memnunum. Bu davetten dolayı çok keyif aldım." diye konuştu.

"Ben biraz duygulandım, çok teşekkür ederim"

Macaristanlı usta yönetmen Bela Tarr da "Onur Ödülü"nü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den aldı.

Tarr, 40 yıldan fazla zamandan beri işi yaptığını, filmlerinde insanların arzularını nasıl kaybettiklerini, nelerden keyif aldıklarını, bunları nasıl kaybettiklerini anlatmaya çalıştığını dile getirerek, "Hayat çok karmaşık ve zor. Konuşmak zor. Film, sadece resimler, insan gözleri, yüzleri, derin duygular. Ben biraz duygulandım, çok teşekkür ederim." dedi.

"Kendimi yönetmenden çok filmci olarak gördüm"

"Her Şey Çok Güzel Olacak" filmiyle dikkatleri çeken ve Türk sinemasının ustalarıyla çalışan başarılı yönetmen Ömer Vargı'ya da "Onur Ödülü"nü festival jüri üyesi Tuba Ünsal verdi.

Ödül aldığı için gururlandığını anlatan Vargı, "Kendimi yönetmenden çok filmci olarak gördüm. Yapımcı olarak adlandırmadım. Yanında çalıştığım, benden büyük filmciler adına, Şerif Gören adına, yan yana çalıştığımız filmciler adına, yanımda çalışan bütün filmciler adına alıyorum. Layık görenlere teşekkür ederim." görüşünü paylaştı.

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