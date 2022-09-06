Araştırma ortaya çıkardı: Yapay zeka ile Kovid-19 tespit edilebilecek

Araştırma, yetişkinlerde artan depresyon ve anksiyete riskinin iki aydan az sürede normale döndüğünü de buldu.<br>Oxford Üniversitsi Psikiyatri Departmanı'ndan araştırma ekibinden Prof. Paul Harrison, Covid'den 2 yıl sonra bile demans ve hastalık nöbetleri gibi rahatsızlıkların daha sık gözlemleniyor olmasını \"endişe verici\" olarak nitelendirdi.<br>Ancak anksiyete ve depresyonun Covid'den sonra çocuklarda görülmezken yetişkinlerde \"kısa süreli\" olmasını \" iyi haber\" olarak yorumladı.<br>Araştırmacılar, sayıların \"göz ardı edilmesi zor\" olsa da bir felaket uyarısı olmadığını söylüyor. Ancak bazı vakaların tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabileceğini ve bunun sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı artırabileceğini de ekliyorlar.