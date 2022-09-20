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Araştırma yayımlandı: Gözlük takanlar dikkat

Kovid-19 pandemisi ile daha yoğun kullanmaya başladığımız bilgisayarlarımız bizi izliyor olabilir. Gözlük camlarının ekrandaki yazılanları büyük oranda yansıttığı tespit edildi.

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Araştırma yayımlandı: Gözlük takanlar dikkat
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Michigan ve Zhejiang Üniversitelerinin ortak hazırladığı bir raporda, son dönemde çok sık kullanılan Zoom veya Google Meet gibi popüler video konferans yazılımlarının, bilgisayar ekranından gözlüğe yansımayan metni yeniden oluşturmak için yeterli ayrıntıda kaydedebildiğini buldu.

Çoğu insanın bilgisayarlar üzerindeki kameraları kapatmadığı belirtilen raporda, gözlük camlarının 720p'de görüntüde küçük yazı boyutlarının büyük oranda aktarılabildiğini belirlendi.

Bu yansımalar sayesinde banka bilgileri ve şifrelerinde görüntülenebildiği bulundu.

Gözlük camlarının yansımalarının yüzde 75 oradan doğrulama payı ile çevirebilmesi gözlük kullanan bilgisayar kullanıcılarını endişeye sevk etti.

Çalışma genel olarak tüm dünyanın kullandığı 720p kameralar ile yapıldı. Gelecekte 4k kullanma seçeneği olan bilgisayarlarda bu yanılma payı yüzde 4-5'lere düşebilir.

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