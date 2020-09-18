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Yeni araştırma: Gözlük takanların koronavirüse yakalanma oranı daha az

Yapılan bir araştırmaya göre gözlük takan insanların koronavirüse yakalanma oranları daha az. Bilim insanlarına göre gözlük göze dokunma konusunda caydırıcı etkiye sahip. Araştırmacılar gözlerin virüsün vücuda girdiği önemli bir kanal olduğunu gözlük takanların ise riski azalttığını söylüyor.

Haber Merkezi Diğer
Gözlük virüse karşı koruyor.
Gözlük virüse karşı koruyor.

Çin'de yapılan bir araştırmaya göre gözlük kullananların koronavirüse daha az oranda yakalandığı tespit edildi.

Araştırmaya göre gölzük takan insanlara koronavirüs tanısı konma oranı, genel nüfusa göre 5 kat daha düşük.

Bilim insanlarına göre gözlük takmak riski azaltıyor.

CAYDIRICI ETKİ

Araştırmacılar, gözlüklerin 'kullanıcıların gözlerine dokunmasını engellediğini veya caydırdığını, böylece virüsün ellerden gözlere aktarılmasını önlediğini' bildirdi.

VİRÜS GÖZDEN DE BULAŞIYOR

Daha önce yapılan araştırmalarda gözlerin virüsün vücuda tutunmasını sağlayan ACE-2 enzimleri ürettiğini ortaya çıkarmış, bilim insanları koronavirüsün sadece göz yüzeyinde değil aynı zamanda göz yaşında da bulunduğunu açıklamıştı.

Araştırmanın yazarları konuya ilişkin, “Gözler, yeni tip corona virüsün insan vücuduna girdiği önemli bir kanal olarak kabul ediliyor. Sosyal ortamlarda genellikle gözlük takan günlük gözlük kullanıcıları için bu durum koruyucu bir faktör haline gelebilir, gözlere virüs bulaşma riskini azaltabilir ve uzun süreli günlük gözlük kullanıcılarının Covid-19 ile enfekte olmamasına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

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