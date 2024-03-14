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Hayat

Arif Keskiner 'e veda

04:00 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:36 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arif Keskiner
Arif Keskiner

Türk sinemasına damga vuran “Kapıcılar Kralı”, “Köşeyi Dönen Adam”, “Selvi Boylum Al Yazmalım” ve “Namus Borcu” gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Arif Keskiner, 86 yaşında vefat etti. 1938’de Adana’da doğan sonra İstanbul’a gelen Arif Keskiner, 50’ye yakın fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Sanatçı için bugün 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlenecek. Ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kilyos Demirciköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



#Vefat
#Arif Keskiner
#Hayat
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