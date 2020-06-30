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Hayat Arkadaşları şaka olsun diye şaka adını Longoz Ormanlarının Google bilgi kutusuna ekledi Şimdi telefonları susmuyor
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Arkadaşları şaka olsun diye şaka adını Longoz Ormanları'nın Google bilgi kutusuna ekledi şimdi telefonları susmuyor

Arkadaşları şaka olsun diye şaka adını Longoz Ormanları'nın Google bilgi kutusuna ekledi: Şimdi telefonları susmuyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Ali Bıçkıcı'nın telefon numarası 1.5 yıl önce arkadaşları tarafından ‘Karacabey Longozu’nun Google’daki bilgi kutusuna eklendi. O günden beri günde en az 10 kişinin bilgi almak için kendisini aradığını söyleyen Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Ali Bıçakçı, günde en az 10 kişiye ‘Karacabey Longozu’ hakkında bilgi verdiğini söyledi.
Ali Bıçakçı, günde en az 10 kişiye ‘Karacabey Longozu’ hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Karacabey’de yaşayan Ali Bıçkıcı’nın, cep telefonu numarasını, arkadaşları şaka amaçlı, ‘Karacabey Longozu’nun Google’daki bilgi kutusuna yazdı. Bu dakikadan sonra Bıçkıcı'nın telefonu susmadı. Karacabey Longoz ormanı hakkında bilgi almak isteyenlerin aradığı Bıçkıcı, 1.5 yıldır günde 10 kişi tarafından arandığını anlatarak, “Karacabey’e nasıl gidileceğini, nerede konaklayacaklarını soranların yanı sıra 'Ormanda ne yenir?, Mangal yapmak yasak mı?’ gibi sorular da geliyor. Arayanlara kendimi açıklamaktan yoruldum” dedi.

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"Sen langoz değil misin?"

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından da paylaşan Bıçkıcı, şunları ifade etti:
"Yanlış numara dediğim de ‘Sen longoz değil misin?’ diyorlar. Longoz hakkında bilgim yoktu. Ben de longozla ilgili bilgiler edindim. Nazikçe soru soranları bilgilendiriyorum. Arkadaşlarım bana şaka yapmak istedi, ama şimdi numarayı değiştiremiyoruz. Yazın günde en az 10 kişi arıyor. Kışın 3-4 kişiye düşüyor. Komik bir durum. Ama Google’ın böyle bir zaafı olmaması gerekirdi. Karacabey Longozu'nu aratınca insanların karşısına benim numaram çıkıyor ve bundan benim haberim yok."

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