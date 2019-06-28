Arşivin belleği Anadolu’da

Marcell Restle’nin Viyana Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nün arşivi olan DiFaB’a bağışladığı özel koleksiyonundan, vefatından sonra üniversiteye taşınan belge ve malzemelerin büyük bir bölümü ilk kez sergileniyor. Restle’nin arşivinde 17 bin slayt, 10 binden fazla siyah-beyaz fotoğraf, 70 kutu yazılı belge ve 10 kutu kartpostal yer alıyor .

II. Dünya Savaşı sırasında ve akabinde Almanya’da yaşanan karmaşa birçok akademisyen, bilim adamı, yazar ve öğrencinin ülkeden ayrılmasına sebep oldu. Bilim insanları dünyanın çeşitli yerlerine dağıldı ve bir bölümü soluğu daha rahat koşullar ve çalışma alanı vaadeden Türkiye’de aldı. Ve elbette idealist öğrenciler de…

Bunlardan biri de Marcell Restle idi. 1932’de Almanya’da doğan sanatçı 1956 yılında eğitim için İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi’nde Kurt Edmann, Halet Çambel ve Semavi Eyice’den tarih dersleri aldı. Bu dersler ona yeni ufuklar açtı. Restle 1957’de katıldığı Beyazıt Meydanı forum Kazıları’ndan sonra tarih, arkeoloji ve sanat üzerine çalışmaya başladı. Bizans, İslam Sanatı ve Osmanlı Sanatı üzerine araştırmalar yaptı. 2016’da kaybettiğimiz tarihçinin pek bilinmeyen çalışmaları şimdi ANAMED’de düzenlenen “Arşivin Belleği: Marcell Restle’nin Anadolu Araştırmaları” sergisinde gün yüzüne çıkıyor.

KATMANLARIN PEŞİNDE

Sergide hem Restle’nin çalışma pratiğine hem tarih üzerine yaptığı çalışmalara rastlamak mümkün. 1956-2000 yılları arasında oluşturulan arşivde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı sanatı mimarisinden yüzlerce fotoğraf, belge, çizim görüntü ve ses kaydı yer alıyor. Restle, 60’ların sonunda Kapadokya’nın yolunu tutmuş ve yeraltı kiliselerini incelemiş. 70’li yıllarda ise Sivrihisar’da, akabinde ise Suriye’nin Havran bölgesinde incelemeler yaparak yapıları kayıt altına almış.

Bölgedeki savaş nedeniyle tahrip olan yapılara dikkat çeken Restle, geç antik çağ ve erken Bizans çağındaki yapılara odaklanmış. Fotoğraf, yerleşim planları ve çizimler bugün dahi incelemeye ve üzerine düşünmeye değer. Sergide ayrıca, Restle’ın İstanbul, Edirne, İznik ve Bursa’nın yanı sıra Anadolu’da gerçekleştirdiği araştırma gezilerindeki cami, kilise ve tarihi yapılara dair gözlemleri de yer alıyor. “Arşivin Belleği” 1 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.