Hayat Aşçı Ömür Akkor 3500 metredeki üs bölgesinde Mehmetçikler için yemek yaptı
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Aşçı Ömür Akkor 3500 metredeki üs bölgesinde Mehmetçikler için yemek yaptı

Türk ve Osmanlı mutfak kültürüne yönelik çalışmalarıyla tanınan ödüllü şef Ömür Akkor, Hakkari İkiyaka Dağları'nda 3 bin 500 rakımlı üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik ile bir araya gelerek onlara yemek yaptı. Bu anın 3 yıl boyunca hayalini kurduğunu söyleyen Akkor, ziyaretini “Vatanın herhangi bir yerinde bizim için hayatını bile düşünmeden bekleyen bu kahramanların hakkı ödenmez” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömür Akkor'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.
Ömür Akkor'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.

Yıllar boyunca Anadolu’yu gezip geleneksel tadların izini süren, Osmanlı ve Türk mutfak kültürüne yönelik çalışmalarıyla tanınan ödüllü şef Ömür Akkor, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları'nda bulunan üs bölgesini, özel izinle ziyaret etti.

Askerlerle bir araya gelen şef Akkor, Mehmetçiklere Osmanlı ve Türk mutfağına has birbirinden lezzetli yemekler hazırladı.

Akkor, 3 yıldır hayalini kurduğunu söylediği ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin her üs noktasında yada vatanın herhangi bir yerinde bizim için hayatını bile düşünmeden bekleyen bu kahramanların hakkı ödenmez. Tüm bu hislerimi bir mektupla Jandarma Genel Komutanlığı’na yazdım ve Mehmetçik’imize yemek yapmak için emirlerine amade olduğumu belirttim.

Bu hayalimin gerçekleşmesini sağlayan İçişleri Bakanlığı’na, Jandarma Genel Komutanlığına desteğini esirgemeyen Hakkari Valiliği’ne, Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne ve Yüksekova Kaymakamlığı’na gönülden teşekkür ederim. Hayatım boyunca yaptığım en önemli görevi yerine getirdiğim için ne kadar mutluyum anlatamam. Şükrüm sonsuz.”

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