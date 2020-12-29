Aşçı Ömür Akkor 3500 metredeki üs bölgesinde Mehmetçikler için yemek yaptı

Yıllar boyunca Anadolu’yu gezip geleneksel tadların izini süren, Osmanlı ve Türk mutfak kültürüne yönelik çalışmalarıyla tanınan ödüllü şef Ömür Akkor, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları'nda bulunan üs bölgesini, özel izinle ziyaret etti.

Askerlerle bir araya gelen şef Akkor, Mehmetçiklere Osmanlı ve Türk mutfağına has birbirinden lezzetli yemekler hazırladı.

Akkor, 3 yıldır hayalini kurduğunu söylediği ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin her üs noktasında yada vatanın herhangi bir yerinde bizim için hayatını bile düşünmeden bekleyen bu kahramanların hakkı ödenmez. Tüm bu hislerimi bir mektupla Jandarma Genel Komutanlığı’na yazdım ve Mehmetçik’imize yemek yapmak için emirlerine amade olduğumu belirttim.

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Bu hayalimin gerçekleşmesini sağlayan İçişleri Bakanlığı’na, Jandarma Genel Komutanlığına desteğini esirgemeyen Hakkari Valiliği’ne, Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne ve Yüksekova Kaymakamlığı’na gönülden teşekkür ederim. Hayatım boyunca yaptığım en önemli görevi yerine getirdiğim için ne kadar mutluyum anlatamam. Şükrüm sonsuz.”

HAYAT Mutfağın lezzeti doğuda artar

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