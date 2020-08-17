Asrın felaketin olan 17 Ağustos 1999 depreminin 21.yılı: Depremin ayak seslerini duyuyoruz

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21’inci yıldönümünde, deprem riskine ilişkin alınması gereken önlemleri anlattı. Prof. Dr. Altan, beklenen İstanbul depremi için “Şimdi bile olabilir, zaman bitti. Önlemleri hızla almak gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan

OYNAT 04:03 Türkiye’nin unutamadığı 45 saniye Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 18 yıl geçti. Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en büyük doğal afetlerden biri olarak tarihteki yerini aldı.

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ZAMAN AZALDI

Altan, “Büyük depremler her zaman olmaz ama Kuzey Anadolu fay hattı, Türkiye için önemli bir fay hattıdır. Bu hat üzerinde doğudan batıya kayarak belli zamanlarda büyük depremler olmuştur, olmaya da devam edecektir. Şu anda kayma batıya doğru devam ediyor. Büyük İstanbul depremini bekliyoruz, 21 yıl geçti ama hala hazırlıklı değiliz. Yeterli hazırlıkları yapmadık, zaman azaldı. Artık İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum. Bir an önce depremi afet olmaktan çıkarmalıyız. Deprem sel, heyelan gibi doğa olayıdır. Ciddi önlemler alırsak afet olmaktan çıkarırız” diye konuştu.

200 BİN İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Fotoğraf: Arşiv

Kocaeli depreminde nüfus yoğunluğunun azlığına vurgu yapan Altan, “Ona rağmen aylarca toparlanamadık. Şu anda devletin imkanları çok iyi fakat can ve mal kaybının Kocaeli depremine göre 10 kat daha fazla olacağı bir depremle karşı karşıyayız. O depremde 20 bine yakın insan hayatını kaybetti olası İstanbul depreminde 200 bin insan hayatını kaybedebilir. İstanbul’un nüfus yoğunluğu Kocaeli’ye göre çok fazla. İstanbul’daki yapıların yüzde 85’i depreme dayanıksız. 2000 yılı öncesi 800 bin, 1980 öncesi ise 300 bin civarında yapı stoku var. İstanbul depreminden çevre iller ve o illerde yaşayan toplamda 25 milyon insan da etkilenecek. 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz, bazı yapılar 8 şiddetinde de etkilenecektir” diye konuştu.

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İŞTE RİSKLİ BÖLGELER

Adalar ile Silivri arasında kıyı şeridi bulunan ilçelerin risk altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Altan, “Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş bu ilçelerden bazıları. Zemin ne kadar sağlam olursa olsun eski yapı stoku çok. Kentsel dönüşüm doğru bir karar ve hızlıca doğru bir şekilde tamamlanmalıdır” dedi.

KIRSAL DÖNÜŞÜMÜ DE BAŞLATMALIYIZ

Depremin her zaman kent merkezlerinde olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Altan, “Elazığ ve Van’da kırsalda oldu, kerpiç evler yıkıldı. Kırsalda yapılan evlerde de mühendislik hizmeti alan evlerin yapılması gerekiyor. Köylerde vatandaşlar bilinçsiz ev yapıyor” diye konuştu.

OYNAT 05:55 Koalisyonun deprem yardımı skandalı 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan deprem felaketi hala hafızalarda... On binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan deprem büyük bir dramı beraberinde getirmişti. Devlet bölgeye günlerce ulaşamamış ve hayatta kalanlar kaderleriyle başbaşa bırakılmıştı. Ancak sonrasında çok daha büyük bir skandal yaşanmıştı. Bölgeye yardım edemeyen DSP, MHP ve ANAP'tan oluşan iktidardaki koalisyon hükümeti depremzedeler için toplanan yardım paralarıyla bakın ne yapmıştı? Gelin hep birlikte hatırlayalım...



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İmar planı hazırlamalıyız

Prof. Dr. Altan, “Yer altında bir önlem alma olanağımız yok ama yer üstünde gerekli önlemleri alabiliriz. Şehirleri, imar planlarını, inşa edilen konutları, göç hareketini deprem gibi afet risklerine göre planlamalıyız. Türkiye’nin her bölgesinde orta büyüklükte bir deprem olabilir, ona göre hareket etmek lazım. Depreme dayanıklı yapı yaparken malzemelerin kalitesine dikkat etmeliyiz. Konutun yapılacağı zeminin etüt raporlarına bakmalıyız” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 12 Adapazarı ilçesi Kavaklar Caddesi'nde yer alan sergi stantları ve sinevizyon salonu bulunan Deprem Kültür Müzesinde, Adapazarı'nda meydana gelen 1967 ve 1999 yılı depremlerine ilişkin deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar ile suni deprem oluşturan titreşimli elektronik bir stant, depremde yıkılan binaların yapım tekniği ile ilgili inşaat malzemeleri ve sismograf ile depremle alakalı diğer unsurlar sergileniyor. ​ Binanın mimarisi ve iç düzenlemesi tamamen fotoğraf, tablo, resim ve bu gibi malzemelerin sergilenebileceği bir sanat galerisi şeklinde inşa edildi. Bölgenin birinci derece deprem kuşağında kalması nedeni ile Sakarya'da meydana gelen depremler öncesi ve sonrasını belgelemek, 'Deprem olgusunu' sürekli ve sıcak tutabilmek amacı ile 2000 yılında yapımına başlanan Deprem Müzesi 2004 yılında resmen ziyarete açıldı. Fay kırığı teması işlenerek göçük şeklini andıran ve yıkık duvarları, eğik kolonları ve kırık kirişleriyle farklı bir görünüme sahip olan deprem müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Ayda ortalama 3 bin 500 kişinin geldiği deprem müzesini hizmete açıldığı günden bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Ücretsiz olarak hizmet veren müze, korona virüs salgını nedeni ile belli bir süre kapalı kalsa da normalleşme süreci sonrasında kapılarını tekrardan ziyaretçilerine açtı. Müzede, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı 3 bin 894 kristal anıt bulunuyor. Müzedeki simülatör aracılığıyla 7,4 büyüklüğünde yapay depremler üretilerek, Sakarya'da yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999´da 03.02'deki 45 saniyelik depremin büyüklüğü uygulamalı olarak anlatılıyor. 17 Ağustos depreminde müze binasına yakın dükkanının olduğunu belirten ve esnaflık yapan Süleyman Bağcılar, aradan geçen süre boyunca insanların depremi yavaş yavaş unuttuğunu ve depremle ilgili hiçbir önlem almadıklarını belirtti. Depremi uykusunda yaşayan ve deprem müzesine geldiğinde o anları tekrardan yaşadığını belirten Serap Vurgun Şahin ise depremin insanların öldürmediğini binaların insanları öldürdüğünü dile getirdi. Deprem müzesini gezen ve 17 Ağustos depreminde Sakarya'da esnaflık yapan Süleyman Bağcılar, “Çok acı günleri hatırlatıyor. Deprem müzesine yakın bir yere çiçekçi dükkanım vardı benim. Bizim binamız yan yattı ve hasar aldı. Fakat bazı yerler çok daha fazla hasar aldı. Çok acı günlerdi. Ama ne yazık ki o günleri unuttuk. Şu anda depremi unuttuk, kendimizi evlerimizi korumayı da unuttuk. Depreme hazırlıklı değiliz. Depremle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Ben şahsen unuttum, yapmıyorum. Yapanları da göremiyorum. Bir sürü ağır hasarlı binalar var. Yine bir deprem olsa deprem fotoğraflarında karşılaşacağımız binalar var. İlgililer ne kadar ilgileniyor bilmiyorum. Allah tekrarından korusun diyeceğim ama bir deprem daha olursa 17 Ağustos 1999 depreminden daha kötü olur diye korkuyorum. Yine binalarda yaşıyoruz. Binamızı güçlendirdiler. Çok güzel şekilde güçlendirdiler. Bizim binamızda çok sağlam ama fotoğraftaki gibi temelinden yıkılabilir. Sakarya'nın zemini kötü. Sakarya merkezdeki bazı mahallelerin zemini kötü. Oradan acı gelebilir. Binalarımız sağlam, dayanıklı ama zemini çok kötü. Bazı binaların ise zemini sağlam binalar zayıf. Yani binaların yapımında bazı eksiklikler var” dedi. Bağcılar, “Müzeye komşuyum. Müzeye gelenler hep şehir dışından gelenler, köylerden gelenler. Bizim Adapazarı yerlisinden pek gelen zannetmiyorum. Yani Adapazarı yerlisi yine unuttu inşallah rabbim hatırlatmasın. Ben o gece uyanıktım. Bağırışlardan telaşlardan şaşırdım. Binamız burularak yan yattı. Havada şimşekler çaktı. Uzay mekiği gibi oldu. Eşimde hamileydi. Eşim ve yavrumu kurtarmak için bildiğim bütün duaları okudum. Eşimi kurtardım. Oğlum için engelli olur dediler. Oğlumda sapasağlam oldu. Eşimi evden komşularımız çıkarttı. Orası bir acı. Dükkanıma gelinceye kadar 1 saat geçti. Yani 15 dakikalık yolu 1 saatte geldim. Ben bunları ne kadar anlatsam sizin yanınızdan ayrıldıktan 2 dakika sonra insan unutuyor, tedbirde almıyor. Yaratılışımızda mı, tedbirsizlik mi, cahilliğimiz mi, yetkililerin, büyüklerimizin kulağımızı çekmemesi, uyarmaması mı, yoksa biz lay lay lom yaşamayı mı seviyoruz bilmiyorum. Yetkililerin, bu konunun üzerine gitmesini isterim. Birde yetkililerin uyarılarını ne kadar uyguluyoruz” diye konuştu. 17 Ağustos 1999 depremine evinde gece uykusunda yakalanan Serap Vurgun Şahin ise deprem müzesinin o günleri anımsattığı için ürperdiğini ve müzeyi gezemediğini belirterek, “Sakaryalılar olarak depremi biz zaman zaman ufak ufak yaşıyorduk. Ben o gecede bir deprem olduğunu anladım. 4. Katta oturuyordum. Kiremit sesi ile birlikte uyandım. O zamandan kalan korkumla halen çok kötüyüm. Müzeye geldiğimde de o günleri tekrar yaşadım. Depremden etkilendiğim için deprem müzesinin de sadece bir kısmına kadar girebildim. O an ki o geceyi tekrar yaşadım. Depremi zaten unutmuyoruz ama o günleri unutmamak adına deprem müzesi bizlere o günleri tekrar tekrar yaşatıyor. Depremi unutmadık depremle yaşamaya ondan sonra alışmış olduk ama ben depremin insanları asla öldürmediğini ancak binaların öldürdüğüne inanıyorum. Çünkü binalarımıza sağlam ve dayanıklı olmuş olsaydı bu kadar can kaybımız olmazdı. O üzücü tecrübenin bize umarım ki Biz depremi unutmadık ama yapılan binalar ve inşaatlardan unutuldu diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Türkiye’nin ilk deprem müzesi: 16 yıldır deprem anını unutturmuyor Sakarya'da Adapazarı Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin ilk deprem müzesi 16 yıldır vatandaşlara yaşanan kötü acıyı unutturmamakla beraber müzenin içerisinde bulunan simülatör ile ziyaretçilere 17 Ağustos 1999'da yaşanan 45 saniyelik depremin büyüklüğünü uygulamalı yaşatmaya çalışıyor.

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17 AĞUSTOS DERS VERDİ

Fotoğraf: Arşiv

Yüzyılın felaketini yaşayanlar, Gölcük Arama Kurtarma Derneği’nde aldıkları eğitimin ardından Türkiye’de doğal afetlerde görev yapıyor. Gölcük’te depremi yaşayanlar, 10 Kasım 1999 tarihinde Gölcük Arama- Kurtarma Derneği’ni kurdu. Arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması için gerekli teçhizat ve aletler temin edilerek, eğitimler verildi. Marmara depreminin kendilerine ders verdiğini belirten Gölcük Arama- Kurtarma Derneği Tim Komutanı Necmi Kocaman, “Asrın afetini yaşadığımızda ülke olarak hazırlıksız ve materyalimiz olmadan yakalanmıştık. Bilgisizlik ve çaresizlik nedeniyle yüzlerce, binlerce arkadaşımızın ölümüne neden olmuştuk. Bize 17 Ağustos ders verdi” dedi. Kocaman, “Marmara depreminin ardından kurulduğumuz bugüne kadar okullar, vatandaşlar ve kursiyerlerimiz olmak üzere 20 bin 850 kişiye eğitim verdik” diye konuştu.

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45 saniyeyi belgeselle anlatacak

22 yaşındaki İhsan Kaya, deprem bilinci oluşturmak amacıyla belgesel çekiyor.

Sakarya’da henüz bebekken 3 ağabeyi ile enkaz altından çıkarıldığı 17 Ağustos depreminde anne ve babasını kaybetmenin hüznünü yaşayan üniversite öğrencisi İhsan Kaya, deprem bilinci oluşturmak amacıyla belgesel çekiyor. 22 yaşındaki 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Kaya, “Amacım farkındalık ve bilinç oluşturmak” diye konuştu. Kaya, belgeseli 45 saniyelik bir deprem olduğu için 45 dakikada 45 kişiyle görüşerek yaptığını aktararak, farklı kültür ve meslek gruplarından insanları dinlerken o anları yaşamış gibi hissettiğini dile getirdi.

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Batık şehir hatırlatsın

Gölcük Değirmendere’de sular altında kalan batık şehrin son hali görüntülendi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin etkilerinin unutulmaması için Gölcük Değirmendere’de sular altında kalan batık şehrin son halini görüntüledi. Ceylan, şunları anlattı: “Su altındaki batık şehir depreme hazırlıklı bir toplum olmamız gerektiği noktasında bizlere ip uçları veriyor. Bu çalışmamla depremi bir gün değil her gün düşünmemiz gerektiğini vurguladım.”

1,5 milyon konut acil dönüştürülmeli

Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos depreminin 21. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurum, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında ‘bedeli ne olursa olsun’ diyerek bir seferberlik anlayışı içerisinde başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında, bugüne kadar 1 milyon 410 bin bağımsız birimde ikamet eden 6 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak deprem dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirdik” dedi. Kurum, Türkiye’de dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6,7 milyon olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti: “Acil dönüştürülmesi gereken konut sayısı 1,5 milyondur. Bu 1,5 milyon konutun da önümüzdeki 5 yıl içerisinde 300 bini İstanbul’da olmak üzere dönüşümünü tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir. Bu anlamda devlet, yerel yönetimler ve vatandaşlar olarak el ele vermeliyiz, seferber olmalıyız.”

5,8 MİLYON KİŞİYİ KURTARABİLİRiZ

Sinan Türkkan

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, olası 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde hasar alması muhtemel binalarda güçlendirme yaparak 5,8 milyon kişinin kurtarılabileceğini söyledi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün araştırmasının, İstanbul’da bulunan 1 milyon 165 bin binanın 490 bininin 7,5 ve daha yüksek şiddetli depremlerde hasar göreceğini ortaya koyduğunu dile getiren Türkkan, “490 bin binadan 437 bin 709’unun, yüzde 89’unun, hafif veya orta hasar görmesi bekleniyor. Ağır ve orta hasar alabilecek riskli binalar, kentsel dönüşüme göre çok daha kısa sürede ve daha az maliyetle güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirilebilir. Bu konutlarda da 5,8 milyon kişi yaşıyor” dedi.

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Hatalar hep aynı

Emrah Doğan

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Fatih Savaşan

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) akademisyenleri, depremden bu yana yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda hazırladıkları raporlar ve analizlerle toplumda deprem farkındalığı oluşturmayı amaçlıyor. SAÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emrah Doğan, “Elazığ, Erzincan, Van ve Marmara depremlerine gittik. Binaları gördüğümüzde şunu söylüyoruz; hatalar hep aynı. Çok da ders almışa benzemiyoruz. Açıkçası bu afetlerden bir ders alıp ona göre önlemlerimizi almamız ve hazırlıklarımızı yapmamız lazım” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm çabalarına en üst düzeyde destek vermelerini tavsiye ediyorum” dedi.