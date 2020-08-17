Asrın felaketin olan 17 Ağustos 1999 depreminin 21.yılı: Depremin ayak seslerini duyuyoruz

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21’inci yıldönümünde, deprem riskine ilişkin alınması gereken önlemleri anlattı. Prof. Dr. Altan, beklenen İstanbul depremi için “Şimdi bile olabilir, zaman bitti. Önlemleri hızla almak gerekiyor” dedi.
ZAMAN AZALDI
Altan, “Büyük depremler her zaman olmaz ama Kuzey Anadolu fay hattı, Türkiye için önemli bir fay hattıdır. Bu hat üzerinde doğudan batıya kayarak belli zamanlarda büyük depremler olmuştur, olmaya da devam edecektir. Şu anda kayma batıya doğru devam ediyor. Büyük İstanbul depremini bekliyoruz, 21 yıl geçti ama hala hazırlıklı değiliz. Yeterli hazırlıkları yapmadık, zaman azaldı. Artık İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum. Bir an önce depremi afet olmaktan çıkarmalıyız. Deprem sel, heyelan gibi doğa olayıdır. Ciddi önlemler alırsak afet olmaktan çıkarırız” diye konuştu.
200 BİN İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR
Kocaeli depreminde nüfus yoğunluğunun azlığına vurgu yapan Altan, “Ona rağmen aylarca toparlanamadık. Şu anda devletin imkanları çok iyi fakat can ve mal kaybının Kocaeli depremine göre 10 kat daha fazla olacağı bir depremle karşı karşıyayız. O depremde 20 bine yakın insan hayatını kaybetti olası İstanbul depreminde 200 bin insan hayatını kaybedebilir. İstanbul’un nüfus yoğunluğu Kocaeli’ye göre çok fazla. İstanbul’daki yapıların yüzde 85’i depreme dayanıksız. 2000 yılı öncesi 800 bin, 1980 öncesi ise 300 bin civarında yapı stoku var. İstanbul depreminden çevre iller ve o illerde yaşayan toplamda 25 milyon insan da etkilenecek. 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz, bazı yapılar 8 şiddetinde de etkilenecektir” diye konuştu.
İŞTE RİSKLİ BÖLGELER
Adalar ile Silivri arasında kıyı şeridi bulunan ilçelerin risk altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Altan, “Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş bu ilçelerden bazıları. Zemin ne kadar sağlam olursa olsun eski yapı stoku çok. Kentsel dönüşüm doğru bir karar ve hızlıca doğru bir şekilde tamamlanmalıdır” dedi.
KIRSAL DÖNÜŞÜMÜ DE BAŞLATMALIYIZ
Depremin her zaman kent merkezlerinde olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Altan, “Elazığ ve Van’da kırsalda oldu, kerpiç evler yıkıldı. Kırsalda yapılan evlerde de mühendislik hizmeti alan evlerin yapılması gerekiyor. Köylerde vatandaşlar bilinçsiz ev yapıyor” diye konuştu.
İmar planı hazırlamalıyız
Prof. Dr. Altan, “Yer altında bir önlem alma olanağımız yok ama yer üstünde gerekli önlemleri alabiliriz. Şehirleri, imar planlarını, inşa edilen konutları, göç hareketini deprem gibi afet risklerine göre planlamalıyız. Türkiye’nin her bölgesinde orta büyüklükte bir deprem olabilir, ona göre hareket etmek lazım. Depreme dayanıklı yapı yaparken malzemelerin kalitesine dikkat etmeliyiz. Konutun yapılacağı zeminin etüt raporlarına bakmalıyız” ifadelerini kullandı.
17 AĞUSTOS DERS VERDİ
Yüzyılın felaketini yaşayanlar, Gölcük Arama Kurtarma Derneği’nde aldıkları eğitimin ardından Türkiye’de doğal afetlerde görev yapıyor. Gölcük’te depremi yaşayanlar, 10 Kasım 1999 tarihinde Gölcük Arama- Kurtarma Derneği’ni kurdu. Arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması için gerekli teçhizat ve aletler temin edilerek, eğitimler verildi. Marmara depreminin kendilerine ders verdiğini belirten Gölcük Arama- Kurtarma Derneği Tim Komutanı Necmi Kocaman, “Asrın afetini yaşadığımızda ülke olarak hazırlıksız ve materyalimiz olmadan yakalanmıştık. Bilgisizlik ve çaresizlik nedeniyle yüzlerce, binlerce arkadaşımızın ölümüne neden olmuştuk. Bize 17 Ağustos ders verdi” dedi. Kocaman, “Marmara depreminin ardından kurulduğumuz bugüne kadar okullar, vatandaşlar ve kursiyerlerimiz olmak üzere 20 bin 850 kişiye eğitim verdik” diye konuştu.
45 saniyeyi belgeselle anlatacak
- Sakarya’da henüz bebekken 3 ağabeyi ile enkaz altından çıkarıldığı 17 Ağustos depreminde anne ve babasını kaybetmenin hüznünü yaşayan üniversite öğrencisi İhsan Kaya, deprem bilinci oluşturmak amacıyla belgesel çekiyor. 22 yaşındaki 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Kaya, “Amacım farkındalık ve bilinç oluşturmak” diye konuştu. Kaya, belgeseli 45 saniyelik bir deprem olduğu için 45 dakikada 45 kişiyle görüşerek yaptığını aktararak, farklı kültür ve meslek gruplarından insanları dinlerken o anları yaşamış gibi hissettiğini dile getirdi.
Batık şehir hatırlatsın
- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin etkilerinin unutulmaması için Gölcük Değirmendere’de sular altında kalan batık şehrin son halini görüntüledi. Ceylan, şunları anlattı: “Su altındaki batık şehir depreme hazırlıklı bir toplum olmamız gerektiği noktasında bizlere ip uçları veriyor. Bu çalışmamla depremi bir gün değil her gün düşünmemiz gerektiğini vurguladım.”
1,5 milyon konut acil dönüştürülmeli
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos depreminin 21. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurum, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında ‘bedeli ne olursa olsun’ diyerek bir seferberlik anlayışı içerisinde başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında, bugüne kadar 1 milyon 410 bin bağımsız birimde ikamet eden 6 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak deprem dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirdik” dedi. Kurum, Türkiye’de dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6,7 milyon olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti: “Acil dönüştürülmesi gereken konut sayısı 1,5 milyondur. Bu 1,5 milyon konutun da önümüzdeki 5 yıl içerisinde 300 bini İstanbul’da olmak üzere dönüşümünü tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir. Bu anlamda devlet, yerel yönetimler ve vatandaşlar olarak el ele vermeliyiz, seferber olmalıyız.”
5,8 MİLYON KİŞİYİ KURTARABİLİRiZ
Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, olası 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde hasar alması muhtemel binalarda güçlendirme yaparak 5,8 milyon kişinin kurtarılabileceğini söyledi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün araştırmasının, İstanbul’da bulunan 1 milyon 165 bin binanın 490 bininin 7,5 ve daha yüksek şiddetli depremlerde hasar göreceğini ortaya koyduğunu dile getiren Türkkan, “490 bin binadan 437 bin 709’unun, yüzde 89’unun, hafif veya orta hasar görmesi bekleniyor. Ağır ve orta hasar alabilecek riskli binalar, kentsel dönüşüme göre çok daha kısa sürede ve daha az maliyetle güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirilebilir. Bu konutlarda da 5,8 milyon kişi yaşıyor” dedi.
Hatalar hep aynı
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- Sakarya Üniversitesi (SAÜ) akademisyenleri, depremden bu yana yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda hazırladıkları raporlar ve analizlerle toplumda deprem farkındalığı oluşturmayı amaçlıyor. SAÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emrah Doğan, “Elazığ, Erzincan, Van ve Marmara depremlerine gittik. Binaları gördüğümüzde şunu söylüyoruz; hatalar hep aynı. Çok da ders almışa benzemiyoruz. Açıkçası bu afetlerden bir ders alıp ona göre önlemlerimizi almamız ve hazırlıklarımızı yapmamız lazım” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm çabalarına en üst düzeyde destek vermelerini tavsiye ediyorum” dedi.