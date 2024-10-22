Asya’nın sesleri ABU TV Şarkı Festivali’nde duyuldu

Dünyanın en büyük yayın birliği olan Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU), TRT ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi. 65 ülkeden 230 üyesi ile 3,5 milyar izleyiciye hitap eden birlik, 20 Ekim Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, 13. ABU TV Şarkı Festivali’ni gerçekleştirdi. TRT Müzik ekranlarından canlı yayımlanan festivalde, 11 ülkenin sanatçıları aynı sahnede buluşarak müziğin evrensel birleştirici gücünü gösterdi. ABU’nun 61. Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları kapsamında gerçekleştirilen festival, bölgenin kültürel zenginliklerini sergileyerek izleyicilere etkileyici bir müzik deneyimi sundu.





TÜRKİYE’Yİ SİNAN AKÇIL TEMSİL ETTİ

Gecenin açılışı “Bir Rüyanın Sesleri” isimli performans ile gerçekleşti. İzleyenleri hayran bırakan performansta, semazen ve mehter gösterileri gerçekleştirildi ve Galata Kulesi, TBMM Binası, Atatürk Kültür Merkezi gibi ülkemizin önemli sembol binaları gösterildi. Etkinlik süresince sahnede gerçekleşen sahne şovları da geceye renk kattı. Türkiye’yi temsilen Sinan Akçıl’ın sahneye çıktığı festivalde, Türkmenistan’ı Shatlyk Gurbannazarov, Özbekistan’ı Bek Milliy Sozler Ansambli, Japonya’yı Yoko Takahashi, Çin’i Shan Yichun, Çin’in Hong Kong bölgesini German Ku, Makao bölgesini Elisa Chan, Hindistan’ı Hemant Brijwasi, Malezya’yı Khai Bahar, Güney Kore’yi Lee Mu Jin, Endonezya’yı Silet Open Up temsil etti. Festivalin sonunda, TRT Genel Müdürü ve ABU Başkanı Mehmet Zahid Sobacı ile ABU Genel Sekreteri Ahmet Nadeem, konuk sanatçılar ve yapımcılara ödül ve sertifikalarını takdim etti.





tabii “Marnalı"yı yayınladı

TRT'nin dijital platformu tabii, yeni orijinal dizisi "Marnalı"yı izleyiciyle buluşturacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un son kabadayısı Ali Reşat Marnalı'nın, uğradığı ihanetin intikamını almak için verdiği amansız mücadeleyi anlatan dizi, bugün tabii'de izlenebilecek. Dizinin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlenirken, senaryosunu ise Yusuf Reha Alp kaleme aldı. Gürkan Uygun, Melike İpek Yalova ve Engin Benli'nin başrolleri paylaştığı dizide, oyunculara Mert Doğan, Elif Uslusoy, Osman Albayrak ve Kanbolat Görkem Arslan eşlik ediyor.











