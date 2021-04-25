Atatürk’ün güderi ceketi 225 bin dolara satıldı

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Arthill Müzecilik’in düzenlediği Müzelik Eserler Müzayedesi’nde, başlangıç fiyatı olarak 1 dolardan satışa sunulan Atatürk’ün güderi ceketinin de yer aldığı 125 eser yeni sahiplerine kavuştu. Atatürk’ün güderi ceketi 18 Nisan Pazar günü saat 15:00’de gerçekleşen online müzayedede 225 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 842 bin Türk Lirası) gibi rekor bir fiyatla satıldı. Atatürk’ün ceketinin söz konusu satışından elde edilecek gelirin bir kısmı Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlanacağı açıklanmıştı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI SAKLAMIŞ

Atatürk’e ait kahve tonlarında, geniş yakalı, arkadan kemerli, çift cepli, 6 düğmeli kruvaze uzun güderi ceket çocukluk arkadaşı ve başyaveri Salih Bozok (1881-1941) vasıtasıyla günümüze kadar ulaşmıştır.

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Ceketin ilginç hikâyesi şöyledir: Atatürk bir gün başyaveri Salih Bozok’un evine yemeğe gider, üzerinde de bu ceket vardır. Oradan ayrılırken ceketini Salih Bozok’un evinde unutur. Salih Bozok da Atatürk’ün rızası ile ceketi geri vermez, hatıra olarak muhafaza eder ve saklar. Bozok Ailesi’nde üç kuşak korunan bu miras önce Derimod’un kurucusu Hasan Yelmen’e ondan da manevi kızı Sinem Kalkan’a intikal eder. Atatürk’ün güderi ceketi ilk olarak 2011’de Ankara Çengelhan’daki Atatürk Odası’nda, sonraki 10 yıl boyunca da (2011-2021) İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenmiştir.

Çok sayıda ünlü koleksiyoner ve sanatseverin katıldığı Müzelik Eserler Müzayedesi’nde Atatürk’ün güderi ceketinden başka Fausto Zonaro, Aivazovsky, Nuri Paşa, Şeker Ahmet Paşa, Şevket Dağ, Hikmet Onat’ın tabloları, Sultan Abdülaziz’in altın murassa tabakası, Sultan II. Abdülhamid’in tabakası, Neslişah Sultan’ın murassa pırlantalı asa sapı, Mısır Prensi’nin köstekli saati, Sultan III. Selim Mescid-i Nebevi için yaptırmış olduğu Puşide-i Şerife, saray işi şehzade sünnet kostümü, sultanlara ait mücevher ve sorguçlar, tuğralı gümüşler gibi pek çok özel eser ve eşya satışa çıkarılmıştır.

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