Hayat Atık malzemelerden araç maketi yapıyor
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Atık malzemelerden araç maketi yapıyor

Kayseri'de sahaf işletmeciliği yapan Batuhan Yüksel (24) izlediği Türk filmlerinde gördüğü araçların maketlerini atık malzemeden yapıyor. Yüksel'in, son olarak yaptığı 'Selvi Boylum, Al Yazmalım' filmindeki kırmızı kamyon ilgi çekti.

Haber Merkezi DHA
Batuhan Yüksel
Batuhan Yüksel
Batuhan Yüksel
Batuhan Yüksel

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sahaf işletmeciliği yapan Batuhan Yüksel, 2 yıldır sevdiği Türk filmlerinde gördüğü araçların maketlerini yapıyor. Araç maketlerini atık malzemelerden yapan Yüksel, son olarak yeğeni Yiğit Ilığ (9) ile birlikte 'Selvi Boylum, Al Yazmalım' filmindeki kırmızı kamyonu yaptı.

Filmi defalarca izledi

Yüksel'in, çakmak parçaları, pil, dondurma çubuğu gibi atıklardan yaptığı kamyon, görenlerin ilgisini çekti. Yüksel, bu şekilde 9 aracın maketini yaptı. Batuhan Yüksel, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Sahaflık yaparken bir yandan da maket işi ile uğraşıyorum. Son olarak 'Selvi Boylum, Al Yazmalım' filmini izlerken filmin sembolü haline gelmiş olan kamyonu yapmaya karar verdim. Yanımda yeğenim Yiğit Ilığ da vardı. O da bana biraz motivasyon kaynağı oldu. Kırtasiyeye gidip mukavva, yapışkan gibi malzemeler aldık. Çöp kutusundan işime yarayan parçaları aldım. Parçaları bir araya getirdikten sonra filmi defalarca izleyerek kafamda oluşturduğum kamyonun maketini 28 günde tamamladım."

Çocukluktan bu yana atıkları değerlendirdiğini söyleyen Yüksel, "Yaptığım kamyon maketinde eski çakmak, duvar saati ve bilgisayar parçaları kullandım. Kamyonu şu an satma gibi bir düşüncem yok. Sadece dükkanımda sergiliyorum. Çocukluğumda sıklıkla yaptığım maket işini şimdi boş vakitlerimde dükkanımda yapıyorum. Şimdi de Çiçek Abbas filmindeki dolmuşu yapmak istiyorum" diye konuştu.

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