Hayat Atölyesini açık hava sanat galerisine çevirdi
KÜLTÜR SANAT

Atölyesini açık hava sanat galerisine çevirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde 24 yıldır biblo üreten Murat Kaya (47), atölye ve çevresini adeta açık hava sanat galerisine çevirdi. Saros Körfezi'ne tatil için gelenlerin uğrak yeri haline gelen atölyede binin üzerinde biblo, görenleri hayran bırakıyor.

Haber Merkezi DHA
Murat Kaya
Murat Kaya

Keşan'a bağlı Büyükdoğanca Köyü'ne 1995 yılından itibaren gelmeye başlayarak, yol kenarına kurduğu atölyesinde alçıdan biblolar üretmeye başlayan Murat Kaya, eserleriyle Saros Körfezi'ne gelen tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor.

Biblolar oldukça uygun fiyata satılıyor.

İnsanların yüzündeki tebessüm yetiyor

Kaya, 1994 yılında mesleği öğrendikten sonra Keşan'da atölyesini faaliyete geçirdiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "İstanbul'da cansız manken ustası olan Hasan Çetinkaya'dan işi öğrendim. Kullanılacak malzemeyi, yapılacak kalıbı, modelin yapımını ondan öğrendim. Sonrasında da kendimi geliştirdim. Hayvan figürlü biblolar ve heykeller yapıyorum. İnsanların hoşuna gidecek ne varsa onları yapmaya çalışıyorum. Yüzlerce model var. Herkesin hoşuna gidecek şeyler yapıyorum. Oldukça kaliteli malzemelerle çalışıyorum. Satın alanlara da 1 yıl garanti veriyorum. 1 yılın ardından boya akması olursa yine boyuyorum. Müşterimiz de oldukça memnun. İnsanların yüzündeki tebessüm bize yetiyor."

Biblolar en çok çocukların ilgisini çekiyor.

Çocukların ilgisi büyük

Özellikle çocukların biblolara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Kaya, "Çocuklar bibloları çok seviyor. Sadece fotoğraf çekilmek için gelenler bile var. Biblolarda oldukça uygun fiyata satılıyor. 10 TL'den, 130 TL'ye kadar ürünlerimiz var. Saros Körfezi'ne gelenler oldukça ilgi gösteriyor. Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'dan gelen müşterilerim de var. Kendimi geliştirmeye de devam ediyorum. Eksiklerimiz de var. Onları da tamamlıyorum. Bir işin en güzelini yapmaya çalışıyorum. Hedefim, en güzelini yapmak" diye konuştu.

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