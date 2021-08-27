Av yasağının kalkmasına sayılı günler kala kıyılarda palamut ve hamsi bolluğu var

Denizlerde bu yıl aralıklarla 6 ayı aşkın süredir devam eden avlanma yasağının kalkmasına sayılı günlere kala kıyı kesimlerde yapılan araştırmalarda palamut ve hamsi bolluğu görülmesi balıkçıların şimdiden yüzünü güldürdü. Her bölgede özellikle palamut ve hamsi sürülerinin gözükmesi balık severleri de heyecanlandırdı. Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, yeni sezona hazır olduklarını ifade etti.

PALAMUT 1 EYLÜL'DE 500 GRAMA ULAŞACAK

Balcı, bir ay önce palamut boylarının ufak ve hafif olduğunu ancak şimdi ise yaklaşık 300 gram kadar ağırlıklarının geldiğini belirterek, “ Palamut ağırlıkları ayın birinden sonra yarım kiloya çıkacak. Daha sonra büyümesi biraz daha yavaşlayacaktır yavaş yavaş büyüyecektir. Civciv yumurtadan 50 gram çıkıyor bir buçuk ay sonra 700 grama çıkıyor. Daha sonra tavuk olmaya başlayınca yavaş yavaş büyüyor. Palamut’ta kısa zamanda yarım kiloya ulaşıyor. Palamutta aynen böyledir. Tüm cins balıkları bol bol göreceğiz bu sezon. Palamut’un anlamı göç balığıdır. 2 ay burada 2 ay sonra da yavaş yavaş Çanakkale Boğazı’ndan Ege Denizi’nde okyanuslara açılacaktır” dedi.

REKLAM

HAYAT Av yasağı için geri sayım başladı: Bu sene palamut yerine hamsinin senesi olacak



BALIKÇILAR 6 AYDIR 1 EYLÜL'Ü BEKLİYOR

Balcı, avlanma sezonunun geç açılacağı spekülasyonları ile ilgili de konuşarak, “Balık o kadar büyük ki bu duruma engel olmamak lazım. Balık yavruları annesinden doğar ve bir zamanı vardır. Tutarsanız tutarsınız tutmazsanız da yok olur gider. 2 ay önce Palamut’u hiç kimse göremiyordu denizlerde derin sulardadır. 2 ay sonra Palamut yol almaya başlar. 2 ay sonra kaybolur gider sularımızdan. Eğer tutarsanız tutarsınız tutmazsanız komşu ülke sularına gider. Sezonun açılması lazım zaten balıkçı camiası 4 buçuk ay yasak görüyordu. Bir de bu sene müsilaj sorunu nedeniyle erken kapanma oldu. Balıkçı camiası zaten 6 buçuk aydır bu günü bekliyor. Onları mevzu etmek bile yanlış olur hata olur. Palamut 10 gramdır terazi bile tartmıyordu bugün 230 grama ulaştı. Uzmanlarımız senelerin araştırması sonucunda Nisan 15’ten 9’uncu ayın 1’ine kadar balıkların yumurtlama döneminde avlanma yasağını uygun görmüştür. Bunlar kendiliğinden konulan yasaklar değildir” diye konuştu.

REKLAM

HAYAT Ünlü balıkçıdan küçük hamsi uyarısı: Hamsi yasal sınırın altında yakalanıyor, gelecek için riskli

2 AY ÖNCE HİÇ YOKTU

Balıkların yumurtalama sayılarına da dikkat çeken Balcı, “Bir lüfer 1 milyon adet yumurta yapar. Bir palamut 1 milyon adet yumurta yapar. Bir bölümü denizdeki balıkları besler bir bölümü de karadaki insanları besler. Allah’a şükürler olsun o kadar belirgin ki 2 ay önce denizde palamut bulamazdık özellikle arardık bulamazdık. Yeni doğmuş oldukları için 1 ay önce 10 gramdı 1 ay sonra 230 grama ulaştı. Bu balıklarda denizdeki bir büyük olanları besler. Büyük balık küçük balığı besler karada da insanları besler” şeklinde konuştu.