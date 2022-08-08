Avrupa’nın can damarları kuruyor

Tarinin en sıcak yazını geçiren kıtada durumun daha da kötüye gitmesinden korkuluyor. Avrupa’da birçok ülkeyi dolaşan Tuna nehri de kuraklık tehdidi altında. Romanya’daki kısmında su seviyesi düşerken nehrin yataklarında kum adacıkları oluştu.

İtalya’nın en uzun ve tarım için yüksek önemde olan Po nehri son 70 yılın en kurak dönemini geçiriyor. İtalyanların endişeli olmasına sebep olan tek nehir Po değil; Toskana bölgesindeki Tiber nehri de bir hafta öncesine göre yarım metre alçaldı.

İtalyan hükümeti birtakım önlemler alsa da kısa vadede kuraklığın önlenmesi beklenmiyor. Almanya’nın Ren nehrinde de durum farklı değil. Bölgedeki ticaret filolarının önemli bir kısmına ev sahipliği yaptığı için; nehrin seviyesi ülke ekonomisi için de büyük önem arz ediyor. Su seviyesinin düşmesi 200 milyon ton malın nehir üzerinden geçişini de riske atıyor.

SU KAYNAKLARI ENDİŞESİ ARTIYOR

Fransa’daki nehirler de benzer koşullara sahip. Paris’in sembolü Seine’in kapasitesi haftalardır düşmeye devam ediyor. Fransa’nın en uzun ikinci ve suyu en bol olan akarsuyu Rhone ve Kuzey İspanya’dan ve Güneybatı Fransa’ya uzanan Garonne nehirleri için henüz önlem alınacak bir durum ortaya çıkmasa da Fransızlar hem su kaynakları hem de nehirlerde yaşayan su canlıları için karamsar. İngiltere’de Thames nehrinin kaynağı da uzun yıllar sonra kurudu.

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