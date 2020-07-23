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Hayat Ayasofya Camii imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir?
AKTÜEL

Ayasofya Camii imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Erbaş, Ayasofya Camii'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını duyurdu. Peki Ayasofya Camii imamlarından Bünyamin Topçuoğlu kimdir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Camii imamlarından Bünyamin Topçu
Ayasofya Camii imamlarından Bünyamin Topçu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı
HAYAT
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı

Peki Bünyamin Topçuoğlu kimdir?

Bünyamin Topçuoğlu 1980 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum’da tamamladı.

Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’nde Kıraat bölümünden mezun oldu.

Ayasofya Camii'nin imamları belli oldu
OYNAT 05:47
Ayasofya Camii'nin imamları belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Camii'nin imamını açıkladı.


Üç Türkiye birinciliği var

Üç Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahip.

İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta olan Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babası.

Ayasofya Camii imamlarından Ferruh Muştuer kimdir?
HAYAT
Ayasofya Camii imamlarından Ferruh Muştuer kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı
HAYAT
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı
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