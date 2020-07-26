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Hayat Turistlere özel rota Namaz kılındığı esnada orta alan neden boş bırakıldı?
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Ayasofya namaz kılındığı esnada orta alan neden boş bırakıldı? ​

Turistlere özel rota: Namaz kılındığı esnada orta alan neden boş bırakıldı?

350 bin kişinin katıldığı cuma namazı ile 86 yıl aradan sonra kapılarını cemaate açan Ayasofya’da turistlerin ziyaretleri için de planlamalar yapıldı. Geçen yıl 3 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan camide ibadet ve gezi alanları ayrılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ayasofya (Arşiv)
Ayasofya (Arşiv)

Geçen yıl 3 milyon turistin ziyaret ettiği tarihi yapının içinde tura özel güzergahlar belirlenecek. Ana mekan içerisindeki imparator taç giyme alanı korkuluklarla ayrılacak ve sergilenmeye devam edecek. İbadet alanı ile gezi alanları birbirinden seperatörlerle ayrılacak.

İlk namazların kılındığı Ayasofya Camii, yeni haliyle turistleri de karşılamaya hazırlanıyor. Camiye dönüştürülmesi ile birlikte 72 lira olan giriş ücreti kaldırıldı. Turistler, Ayasofya içindeki her eseri belirlenen vakitlerde görebilecek. Geçen yıl 3 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Ayasofya, son 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi misafir etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı.

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HER ESER GÖRÜLECEK

Turistler, ibadet mekanında (naos) yer alan mihrabın üstündeki Hz. Meryem ve çocuk İsa figürlü mozaik ile Hz. Cebrail, ana mekan (naos) giriş kapısındaki imparator mozaiği ile yan kapı (vestibül kapı) üstündeki sunu mozaiğini görebilecek. Mozaikler sökülüp-takılabilir ve açılır-kapanır perde sistemi ile sadece namaz vakitlerinde kapatılacak. Diğer mozaik, fresk ve benzeri varlıklar olduğu gibi korunacak. Ana mekan içerisindeki imparator taç giyme alanı korkuluklarla ayrılacak ve sergilenmeye devam edecek.

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ZİYARETE GÜZERGAH

Avluda yer alan I. Mahmud şadırvanı çalışır duruma getirilecek. Ziyaretçi güzergahları belirlenecek ve caminin hem ibadete hem de ziyarete açık olması sağlanacak. İbadet alanı ile gezi alanları birbirinden seperatörlerle ayrılacak.

Taç giyme alanı boş bırakıldı

  • Açılışa hazırlanan camide birçok düzenleme yapılırken özel olarak hazırlanan halılar da restorasyon çalışmalarının olmadığı alanlara serildi. Camide müezzin mahfilinin arkasında dairelerden oluşan alanın ise boş bırakıldığı görüldü. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Boş bırakılan alan imparatorların taç giyme alanıdır. Bu nedenle boş bırakıldı. Buradaki daire şeklindeki renkli alanlarda Ayasofya’nın yapımında kullanılan mermerlerden örneklerdir. Alanla ilgili farklı yorumlar tarihi bilgilerle uyuşmuyor” dedi. Yılmaz, camide kubbe kısmında yer alan freskleri örten perdenin de planlandığı gibi vakit namazlarında kapanacağını söyledi.

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