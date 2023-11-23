Ayhan Demir Arnavutluk’ta kitaplarını imzaladı

Arnavutluk Yayıncılar Birliği'nin himayesi ve çeşitli kurumların desteğiyle düzenlenen 26. Tiran Kitap Fuarı’nın bu seneki konukları arasında Ketebe Yayınevi yazarlarından Ayhan Demir de yer aldı. Ayhan Demir, kitap fuarında kitaplarını imzaladı, okurlarıyla sohbet etti. Ardından Daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezi Tiran ofisinde düzenlenen bir söyleşiye katıldı.





Enstitü binasında düzenlenen söyleşide Türk kurumlarının temsilcileri, araştırmacılar, yazarlar ve öğrenciler hazır bulundular. Söyleşi, Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Müdürü Ömer Osman Demirbaş'ın konuşmasıyla başladı. Ardından Balkanlar üzerine araştırma ve yazıları ile tanınan yazarımız Ayhan Demir ile söyleşiye geçildi.





Ayhan Demir, söyleşi sırasında, “Her ne kadar Arnavutlar ve Türkler yüz yıldır harita üzerinde ayrılmış olsalar da bugün farklı sınırlar ve bayraklar altında yaşasalar da sahip olduğumuz ortak din, tarih ve kültürü her sohbette hissediyoruz" dedi.

Yazar Ayhan Demir, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Asırlarca birlikte yaşadık. Sadece bir yüzyıldır ayrıyız. Yüz yıl ilk başta çok gibi görünebilir ama tarih sahnesindeki yüz yılın insan ömründeki karşılığı birkaç yıldır. Harita üzerinde ayrı yaşıyor olsak da bu bizi manevi olarak ayırmıyor, ayıramıyor.”





Daha sonra Arnavutçaya da tercüme edilen Balkan Defteri isimli kitabıyla ilgili konuşan Demir, şunları söyledi: “Balkan Defteri, iki bölümden oluşuyor: Kitabın ilk bölümünde Balkan edebiyatının önemli isimleriyle ilgili değerlendirmelerimiz var. İkinci bölümde Arnavut, Boşnak Türk yazarlar ile yapılan röportajlar yer alıyor".

Edebiyatın her iki milleti bir arada tutan önemli ve kuvvetli bir zemin olduğunu işaret eden Ayhan Demir, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Osmanlı'dan geriye ne kaldı derseniz üç şey söyleyebilirim: Biri Osmanlı mimarisini temsil eden camiler, ikincisi padişahlar, üçüncüsü ise divan şiirdir. Padişahların birçoğunun divan sahibi olduğunu düşünürsek, geriye camiler ve şiir kalıyor. İşte bunlar Türklerin ve Arnavutların ortak varlıklarıdır.”





Konuşması esnasında halen devam eden İsrail terörüne de değinen Ayhan Demir, “Tıpkı Arnavutlar, Boşnaklar ve diğer Balkan halkları gibi Filistin ve Filistinlilerin de Türkiye’nin sorumluluk sahasında yer aldığını” ifade etti. “Kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz her zaman Filistin ile beraberdir. Kudüs olmadan en başta insanlığımız olmak üzere kültür, sanat ve edebiyatımızın çok önemli bir ayağı eksik olacaktır.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.







