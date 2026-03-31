Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bağcılar Belediyesi personeli Kick Boks’ta Türkiye şampiyonu oldu

Bağcılar Belediyesi personeli Kick Boks’ta Türkiye şampiyonu oldu

12:4231/03/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber
52 Kilo Büyük Kadınlar Full Contact kategorisinde mücadele eden Arslan, rakiplerini yenerek birinci oldu.
52 Kilo Büyük Kadınlar Full Contact kategorisinde mücadele eden Arslan, rakiplerini yenerek birinci oldu.

Bağcılar Belediyesi personeli Emine Arslan, Diyarbakır’da düzenlenen ve 6 bin 200 sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye şampiyon oldu. Arslan’ı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine desteklerini sürdüreceğini söyledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonunca Diyarbakır’da Türkiye Kick Boks Şampiyonası düzenlendi. Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya 75 ilden yaklaşık 6 bin 200 sporcu ve 1500 antrenör ile ailelerinin katıldı. Büyük organizasyonda Bağcılar Belediyesi personeli olan Emine Arslan da yerini aldı.

Altın madalya kazandı

52 Kilo Büyük Kadınlar Full Contact kategorisinde mücadele eden Arslan, rakiplerini yenerek birinci oldu. Türkiye şampiyonu olan milli sporcu Arslan, altın madalya kazanarak Bağcılar’a büyük gurur yaşattı. Heyecanlı olduğu gözlenen Arslan, başta Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız olmak üzere emeği olan herkese teşekkür etti.

Her zaman destekçisiyiz

Arslan’ı tebrik eden Başkan Yıldız da şu açıklamayı yaptı:

“Bu önemli organizasyonda şampiyon olarak bizlere büyük mutluluk yaşatan sporcumuzu kutluyorum. Girdiği her müsabakadan mutlaka bir madalyayla dönüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman kendisinin destekçisiyiz.”

#Bağcılar Belediyesi
#Altın Madalya
#Ödül
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
