Bağcılar Belediyesi personeli Kick Boks’ta Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Kick Boks Federasyonunca Diyarbakır’da Türkiye Kick Boks Şampiyonası düzenlendi. Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya 75 ilden yaklaşık 6 bin 200 sporcu ve 1500 antrenör ile ailelerinin katıldı. Büyük organizasyonda Bağcılar Belediyesi personeli olan Emine Arslan da yerini aldı.

Altın madalya kazandı

52 Kilo Büyük Kadınlar Full Contact kategorisinde mücadele eden Arslan, rakiplerini yenerek birinci oldu. Türkiye şampiyonu olan milli sporcu Arslan, altın madalya kazanarak Bağcılar’a büyük gurur yaşattı. Heyecanlı olduğu gözlenen Arslan, başta Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız olmak üzere emeği olan herkese teşekkür etti.

Her zaman destekçisiyiz

Arslan’ı tebrik eden Başkan Yıldız da şu açıklamayı yaptı: