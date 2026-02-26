Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Baharın müjdecisi ikinci Cemre suya düştü: Üçüncü evre ne zaman tamamlanacak

Baharın müjdecisi ikinci Cemre suya düştü: Üçüncü evre ne zaman tamamlanacak

12:2526/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Cemre suya düştü
Cemre suya düştü

Baharın müjdesi olarak kabul edilen Cemre’nin ilki 20 Şubat’ta havaya, ikincisi ise bugün suya düştü. Cemre’nin sonuncusu 5 Mart’ta toprağa düşecek. Şubat ayında başlayan ve Mart ayının ilk haftası tamamlanan hava olayının üç evresi de tamamlanmış olacak.

Cemre, Türk kültüründe, ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir tabiat olayı olarak kabul edilir.

Geleneksel inanışa göre, cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşerek sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret eder.

Baharın müjdesi olarak kabul edilen Cemre’nin ilki 20 Şubat’ta havaya, ikincisi ise bugün suya düştü.

Cemre’nin sonuncusu 5 Mart’ta toprağa düşecek.

Şubat ayında başlayan ve Mart ayının ilk haftası tamamlanan hava olayının üç evresi de tamamlanmış olacak.



#Cemre
#su
#hava
#toprak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2026: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, kura isim listesi açıklandı mı?