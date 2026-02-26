Baharın müjdesi olarak kabul edilen Cemre’nin ilki 20 Şubat’ta havaya, ikincisi ise bugün suya düştü. Cemre’nin sonuncusu 5 Mart’ta toprağa düşecek. Şubat ayında başlayan ve Mart ayının ilk haftası tamamlanan hava olayının üç evresi de tamamlanmış olacak.
Cemre, Türk kültüründe, ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir tabiat olayı olarak kabul edilir.
Geleneksel inanışa göre, cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşerek sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret eder.
Baharın müjdesi olarak kabul edilen Cemre’nin ilki 20 Şubat’ta havaya, ikincisi ise bugün suya düştü.
Cemre’nin sonuncusu 5 Mart’ta toprağa düşecek.
Şubat ayında başlayan ve Mart ayının ilk haftası tamamlanan hava olayının üç evresi de tamamlanmış olacak.