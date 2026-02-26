Cemre, Türk kültüründe, ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir tabiat olayı olarak kabul edilir.

Geleneksel inanışa göre, cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşerek sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret eder.