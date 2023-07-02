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Hayat

Baka Koca duyurdu: Kurban Bayramı'nda trafik bilançosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi" dedi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, vatandaşları kurallara uymaya çağırdı.

11:56 . 2/07/2023 الأحد
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Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi.

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 günlük Kurban Bayramı'nda 17 bin 774 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, vatandaşları kurallara uymaya çağırdı.


'Gideceğiniz yere sağlıkla varın'


Koca, "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz" dedi. Bakan Koca, "Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın" ifadelerini kullandı.



#Fahrettin Koca
#kurban Bayramı
#trafik kazası
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