Hayat Bakan Kasapoğlu Müzeleri gençlerimize ücretsiz yapacağız
KÜLTÜR SANAT

Bakan Kasapoğlu: Müzeleri gençlerimize ücretsiz yapacağız

"Genç Ne Sever" platformunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Gençlerimiz, başka ülkelerdeki akranlarına örnek oluyor, onlara yol gösteriyorlar" dedi. Bakan Kasapoğlu, 18-25 yaş aralığındaki gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" vereceklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kasapoğlu: Müzeleri gençlerimize ücretsiz yapacağız
Bakan Kasapoğlu

İstanbul'da Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, konuşma yaptı.

"Müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz"

Bakan Kasapoğlu, 18-25 yaş aralığındaki gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" vereceklerini söyledi. Kartların "gencnesever.com" internet sitesinden alınabileceğini dile getiren Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız yaz dönemi seyahat seven genç arkadaşlarımız için muhteşem bir haber vermişti. Gençlerimiz, 15 Temmuz-1 Eylül'de 81 ilde seçilen yurtlarımızda ücretsiz konaklama imkanına kavuşmuştu. Bu çalışmanın; genç seyyahlar için, ülkemizi gezmek isteyen, kültürel zenginliğimizi tecrübe etmek isteyen gençlerimiz için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin yoğun bir şekilde bu fırsatı değerlendireceğine inanıyorum. Şimdi başka bir sürprizimiz var. Yaz dönemi için yurtlarımızı ücretsiz olarak açtık, şimdi de müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz. 18-25 yaş aralığındaki tüm gençlere, müze ve ören yerlerine tamamen ücretsiz girebilecekleri bir Müzekart GNS hediye ediyoruz. Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacaklar ve bu seyahatlerinde bakanlığımızın misafiri olarak, Galata Kulesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Resim Heykel müzesi, Pamukkale Travertenleri, Zeugma Müzesi gibi 300'den fazla müzeyi ziyaret edecekler." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz, başka ülkelerdeki akranlarına örnek oluyor, onlara yol gösteriyorlar"

Türkiye'nin, Avrupa'nın en kalabalık, en dinamik ve en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğunu belirten Kasapoğlu, "Genç nüfusumuz tek başına, dünyadaki 208 ülkenin 143'ünün genel nüfusundan fazla bir sayıya tekabül ediyor. Sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da gençlerimiz apayrı bir seviyede. Çalışkanlıklarıyla, üretkenlikleriyle, cesaretleriyle, ferasetleriyle, dünyayı anlama ve anlamlandırma biçimleriyle gençlerimiz, başka ülkelerdeki akranlarına örnek oluyor, onlara yol gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

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