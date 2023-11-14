|
Hayat

Bakan Koca'dan 'Dünya Diyabet Günü' paylaşımı: Her 10 kişiden biri mücadele ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı 'Dünya Diyabet Günü' paylaşımında, her 10 yetişkinden birinin diyabet hastalığıyla mücadele ettiğini belirtti. Koca, diyabet riskini azaltmak amacıyla sağlıklı beslenme, düzenli aktivite ve sağlıklı vücut ağırlığının korunmasının önem arz ettiğine vurgu yaptı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
19:00 - 14/11/2023 Salı
AA
Bakan Koca, ileri yaştakiler, ailede diyabet öyküsü bulunanlar, obezite ve düşük fiziksel aktiviteye sahip kişiler, hamile kadınlar, bazı kronik hastalığı bulunanlar ve belirli ilaçları kullananların diyabet açısından riskli grupta yer aldığını belirtti.

Bakan Koca, ileri yaştakiler, ailede diyabet öyküsü bulunanlar, obezite ve düşük fiziksel aktiviteye sahip kişiler, hamile kadınlar, bazı kronik hastalığı bulunanlar ve belirli ilaçları kullananların diyabet açısından riskli grupta yer aldığını belirtti.

Bakan Koca, hekimlerin hastalar için belirlediği stratejiye uyulması durumunda diyabetin kontrol altına alınmasının mümkün olduğunu belirtti. Koca, "Diyabet, yani şeker hastalığı, giderek artan bir halk sağlığı sorunu olarak ön plana çıkıyor. Dünyada her 10 yetişkinden biri diyabetle mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Tip 1 ve tip 2 olarak iki ana türü bulunan bu kronik hastalıkta vücudun kan şekerini düzenleme yeteneğinin bozulduğunu, tip 1 diyabetin günlük insülin enjeksiyonları veya insülin pompasıyla kontrol altına alınabildiğini belirten Koca, tip 2 diyabetin tedavisinde ise sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve bazen ilaç veya insülin tedavilerinin gerekebildiğini ifade etti.


"Haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalı"


Bakan Koca, her iki durumda da kan şekeri seviyelerinin düzenli izlenmesi ve hekimle sürekli işbirliği içinde olunmasının önemini vurgulayarak, "Diyabet riskini azaltmak için alınabilecek önlemler arasında sağlıklı bir diyetin benimsenmesi, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı bir vücut ağırlığının korunması yer alıyor. İşlenmiş gıdalardan kaçınmak, bol miktarda meyve, sebze, tam tahıl ve yağsız proteinler tüketmek önemli. Ayrıca haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalı, sigara kullanımı ve alkol tüketiminden uzak durulmalı." bilgisini verdi.

İleri yaştakiler, ailede diyabet öyküsü bulunanlar, obezite ve düşük fiziksel aktiviteye sahip kişiler, hamile kadınlar, bazı kronik hastalığı bulunanlar ve belirli ilaçları kullananların diyabet açısından riskli grupta yer aldığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bu gruplardaki bireylerin, düzenli sağlık kontrolü yaptırma, ideal vücut ağırlığını koruma, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi önlemlere özellikle uyması gerekir. Bugün, Dünya Diyabet Günü. Diyabet hastaları ve risk grubunda olanlar, buradaki bilgileri, hekimlerinin gerekli gördüğü tedaviyi ve yaptığı uyarıları her gün aklında tutmalı."



Bakan Koca: 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık
Bakan Koca: 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık

Sağlık Bakanı Koca, "Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu. "Uyuz vakaları ile ilgili görüşünüzü alabilir miyiz?" sorusunun yöneltildiği Bakan Koca, "Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok. Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum. Erken uyarı sistemlerimiz gayet iyi çalışıyor. Bu sayede olağan dışı gelişmelere erken müdahale şansımız oluyor'' ifadelerini kullandı.

#Fahrettin Koca
#Dünya Diyabet Günü
#şeker hastalığı
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye müjde sabah geldi! Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na ödeniyor...