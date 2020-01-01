Hayat Bakan Kocadan yeni yılın ilk bebeğine ziyaret 2020 yılında doğum eylem planını devreye sokacağız
GENEL SAĞLIK

Bakan Koca’dan yeni yılın ilk bebeğine ziyaret: 2020 yılında doğum eylem planını devreye sokacağız

Bakan Koca’dan yeni yılın ilk bebeğine ziyaret: 2020 yılında doğum eylem planını devreye sokacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Türkiye nüfusunun her geçen yıl yaşlandığını söyleyen Koca "Biz 2020 yılında güçlü bir doğum eylem planı devreye sokacağız. Bunun hazırlıkları yaptık" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğum eylem planının devreye konulacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğum eylem planının devreye konulacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesinde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. 34 yaşındaki Hatice Açıkel, normal doğum ile sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Hatice ve Erdal Açıkel çiftinin 4’üncü bebekleri saat 00.00’da 2020’ye merhaba dedi. 3 kilo 880 gram ağırlığında ve 52 santimetre boyunda doğan bebeğe Gökhan ismi verildi.

Hastaneye gelerek doktorlardan anne ve bebeğin durumu hakkında bilgi alan Koca, aileyi tebrik etti. Bir süre aileyle sohbet eden Koca, anneye çiçek takdim ederek bebeğe de altın taktı. Koca, Gökhan bebeğin vatana ve millete hayırlı bir evlat olması konusunda temennide bulundu.

İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

"Nüfusumuz yaşlanıyor"

  • Her yıl Türkiye’de doğan bebek sayısının 1 milyon 250 bin olduğunu ama bu oranın her geçen düştüğünü belirten Bakan Koca,” Doğurganlık oranı ortalama 2.1 olması gerekirken geçen yıl 1.99 ile kapattık. Nüfusumuz her geçen yıl yaşlanıyor. Bu tabi milletimiz ve ülkemiz için doğru olmayan hem gelecek nesillere bir yük olarak bıraktığımız anlamına geliyor” dedi.

9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler
GÜNDEM
9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler

"2020 yılında doğum eylem planını devreye sokacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 çocuk tavsiyesinin önemini vurgulayan Bakan Koca, “Biz 2020 yılında güçlü bir doğum eylem planı devreye sokacağız. Bunun hazırlıkları yaptık burada özellikle normal doğumu teşvik eden çünkü oranlarımız dünya oranlarının çok üstünde. Özellikle özel sektör ve üniversitelerde yüzde 75’lere kadar çıkıyor. Kamu hastanelerinde bu oran daha makul ve şu an bulunduğumuz hastanede de her gebeye bir ebe, her odaya bir ebe uygulamasını başlattık. Sezaryen oranı burada yüzde 15’lere kadar düştü. 2020 yılında normal doğum sayılarını artıran sezaryeni tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz. Sezaryenin bir cerrahi ameliyat olduğunu biliyoruz. İsteğe bağlı yapılmaması gereken çünkü hem anne hem bebeğin sağlığı için zararlı olduğunu iyi biliyoruz” diye konuştu.

Anne Hatice Açıkel, iyi bir doğum geçirdiğini ifade ederek, “Çok mutluyuz. Bebeğimiz inşallah bize şans getirir. Abisi vardı vefat ettiği için onun ismini koymak istedik” dedi.

Baba Açıkel ise mutlu olduğunu belirterek, “Yeni yılın ilk bebeği olduğu için bize şans getirsin inşallah. Abisi vefat etti, onun ismini koyduk. Onun ismiyle yaşasın diyoruz, sağlıklı ve mutlu bir şekilde. Kardeşleri de heyecanlı bir şekilde bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

Gazeticiliği bıraktı çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
FOTOĞRAF 20
Title
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden 2015 yılında mezun olan Aydın Garip, bir süre basın sektöründe çalıştı. Garip, çiftlik kurmaya karar verdi.
Title
Çiftlikte besleyeceği hayvan için araştırma yapan Garip, yılda iki kez doğum yapan ve her doğumda üçüz, dördüz, beşiz yavrular veren ‘Romanov’ koyunlarını yetiştirmeye karar verdi.
Title
Kestel'in Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük çiftliğine geçen yıl aldığı 4 Romanov koyunla bu işe başlayan Garip, çoklu doğumlarla kısa sürede 70 koyuna kadar ulaştı.
Title
Koyunların yetişkinleri ortalama 2 bin liradan alıcı buluyor.
Title
‘KUZU MAKİNESİ’: Romanov koyunlarını fiziksel şartlara dayanıklı ve doğurganlıklarının diğer koyunlara göre daha fazla olması sebebiyle tercih ettiğini belirten Aydın Garip, “Yerli koyunlar tek, çift doğum yaparken bu hayvanlar 5 taneye kadar yavru verebilmekte. Benim koyunlarım da genellikle 3-4 arasında yavru verdikleri için hızlı bir şekilde üreme oldu ve güzel bir kazanç sağladı...
Title
Hayvanların doğurganlığının üçüz, dördüz, beşiz olması daha çok ilgimi çekti ve bu işin üzerine gitmek istedim. Daha sonrasında işimden ayrıldım ve bu işi devam ettiriyorum...
Title
Bu koyunların lakabı kuzu makinesi. Nedeni diğer koyunlara göre 2 katı, 3 katı kadar yavru vermesi ve senede 2 kez doğum yapması. Senede 2 kez doğurduğu için 50 başlık bir sürüden yılda 200'ün üzerinde kuzu alabiliyorsunuz. Bunu kolay bir şekilde piyasada eritip halka sunabiliyorsunuz” dedi.
Title
‘TALEPLERE YETİŞEMİYORUM’: İnsanların artık Romanov cinsi koyun beslemeye yöneldiğini belirten Garip, “En çok talep damızlık üzerine kuzu olarak alıp, kendileri yetiştirip, kendi çabalarıyla ilk ve ikinci doğumlarını yaptırarak kendi çiftliklerini kurmak için çok gelen müşterimiz var. Anaç koyun isteyen müşterimiz de var. Şu anda taleplere yetişemiyorum” dedi.
Title
‘ETİ KOKUSUZ VE LEZZETLİ’: Romanov cinsi koyunun etini, diğer koyunların etiyle kıyaslayan Garip, “Etinin kokusu diğer koyun ırklarına göre yok denecek kadar az. Lezzeti ise büyükbaş hayvan etinin lezzeti kadar var. Kendimiz de yedik, testini yaptık. Bu koyunu ülkemizde yaygınlaştırıp üretimine yön verirsek et fiyatlarını aşağı çekebiliriz” dedi.
Title
‘ROMANOV CİNSİ DİYEREK BAŞKA CİNS SATIYORLAR’: Romanov koyunlarına fazla talep olması sebebiyle bazı insanların dolandırıcılığa başvurduğunu belirten Garip, “Haberlerde çok sık karşılaşıyoruz ve üzülüyoruz. Romanov cinsi diyerek bu işe gönül veren insanları kandıranlar var. Bu koyunların yurt dışından gelişi durduruldu. İthal edilmesi hiçbir şekilde söz konusu değil” dedi.
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Title
Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Gazeticiliği bıraktı çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor
Bursa'da kendi işini yapabilmek için basın sektöründeki mesleğinden ayrılan Aydın Garip (27), beşiz doğum yapabilen 'Romanov' cinsi koyun yetiştirmeye başladı. Koyunların Ukrayna kökenli ve 'kuzu makinesi' olarak bilindiğini belirten Garip, "Herkes Romanov cinsi koyun beslemeye yöneldi. Taleplere yetişemiyorum" dedi.


Yolcular mahsur kaldı

Yolcular mahsur kaldı

​Büyükada açıklarında vapur arızalandı, o anlar görüntülendi.
Akardan sürpriz ziyaret

Akar'dan sürpriz ziyaret

Kara, deniz ve hava birliklerini ziyarete ettiler.
2020dedevreye alacağız

2020'de
devreye alacağız

​Bakan Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaretinde duyurdu.
44 ile yağış uyarısı

44 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. ​
Bağdat travması

Bağdat travması

​16 yıldır Irak işgalini sürdüren ABD, Bağdat'ta bu kez baskın yedi.
10 yılda neler yaptık

10 yılda neler yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020'nin ilk mesajı.
Plastik poşetten<br>ibaret değil!

Plastik poşetten
ibaret değil!

9 milyon tonluk plastik üretiminin sadece 300 bin tonu poşet.
Konuşulan dolar<br>kazandıran altın

Konuşulan dolar
kazandıran altın

​Tercihini altından yana kullanan yatırımcı karlı çıktı.
Instagram<br>için yaşadık

Instagram
için yaşadık

​2019'a deyim yerindeyse Instagram damga vurdu.
Güvenlik en üst seviyede

Güvenlik en üst seviyede

​İstanbul'da 317 bin personel görev başında.
Teröristlerin telefonundan çıktı

Teröristlerin telefonundan çıktı

Çocuklara ateş altında sürünme eğitimi verilmiş.
Ruhsatlandırma başlayacak

Ruhsatlandırma başlayacak

​Libya mutabakatı kapsamında yeni adımlar yolda.
59 saniyede <br>2019'da Türkiye

59 saniyede
2019'da Türkiye

​Dünyada büyük yankı bulan yerli ve milli hamleler.
Washington <br>alarma geçti

Washington
alarma geçti

​ABD Bağdat Büyükelçiliğine ek asker gönderdi.
Bir yılda <br>47 milyon işlem

Bir yılda
47 milyon işlem

Sosyal medyadan tüm çalışanlara teşekkür ettiler.
Amacım <br>vatana hayırlı <br>çocuklar yetiştirmek

Amacım
vatana hayırlı
çocuklar yetiştirmek

​PKK'dan kaçan Mekiye, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ayakları <br>110 metreye ulaştı

Ayakları
110 metreye ulaştı

​İki yaka arasındaki ulaşım 6 dakikaya inecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.