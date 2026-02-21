Yeni Şafak
Bakan Kurum Gaziantep'te depremzede ailenin yeni evine misafir oldu

12:1421/02/2026, Cumartesi
AA
Bakan Kurum, Çınar ailesinin evini ziyaret etti.
Bakan Kurum, Çınar ailesinin evini ziyaret etti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremden sonra inşa edilen afet konutlarında yaşayan 3 çocuklu Çınar ailesinin evine konuk oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, "Yeni Evim, İlk İftarım" programı kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından afet konutlarında yaşayan Çınar ailesinin evini ziyaret etti.

Program sonrasında ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, Çınar ailesinin çay davetini de geri çevirmedi.

'Hep birlikte bir mücadele ortaya koyduk'

Depremzede aileyi yeni evinde ziyaret ederek aileyle sohbet eden Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bu devlet, 11 ilde bu kadar kısa zamanda 455 bin konutu yaptı. Nurdağı'nın yüzde 70'i yıkılmıştı. Burası sokağıyla parkıyla eskisinden daha güçlü binalarıyla yeni bir Nurdağı oldu. Çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Huzurla büyüyecekler. İnşallah burada mutlu huzurlu bir şekilde oturacaklar. Hep birlikte bir mücadele ortaya koyduk. Kolay değildi, ulaşmak gitmek gelmek hepsi zordu ama hepsini sırayla hamdolsun, hem belediyelerimiz hem de vatandaşlarımızla üstesinden geldik. Çok şükür ki bugün bu evlerde huzurla oturuyorsunuz. Allah bir daha yaşatmasın."

Ev sahibi Servet Çınar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

