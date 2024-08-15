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Hayat

Bakan Kurum: Son 53 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını söyledi.

21:37 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:00 - 15/08/2024 Perşembe
DHA
Sıcak hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor.
Sıcak hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre son 53 yılın en sıcak Temmuz ayını yaşadık. En yüksek sıcaklık 45.9 derece ile Cizre'de, en düşük sıcaklık 5.2 derece ile Erzurum'da tespit edildi. Önümüzdeki hafta Pazartesi gününden itibaren de hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Bu nedenle vatandaşlarımızdan daha tedbirli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.




#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Murat Kurum
#Sıcak
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