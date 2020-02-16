Hayat Bana değil resmime baksanıza
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Bana değil resmime baksanıza

20 yaşında genç sanatçı Mia Malik’in tabloları peçe kullandığı için bir anda sosyal medyada alay konusu oldu. Yeni Şafak Pazar’a konuşan Malik, “Bana değil tablolarıma bakın” diyor ve soruyor: Banksy takdir görürken ben Müslüman bir kadın olduğum için mi rahatsızlar?”

Fatma Nur Aktaş Yeni Şafak
İngiltere’de yaşayan Pakistanlı sanatçı Mia Malik. Mia’yı sosyal medyada hedef haline getiren başlıca neden peçe takan bir Müslüman olması.
İngiltere’de yaşayan Pakistanlı sanatçı Mia Malik. Mia’yı sosyal medyada hedef haline getiren başlıca neden peçe takan bir Müslüman olması.

Sosyal medya, sesini duyurmaya çalışan sanatçılara sanatlarını paylaşmak için bir alan tanıyor. Ancak klavye başında bekleyen bir kesim, “bir paylaşım olsa da içimizdeki nefreti kussak” diye adeta pusuda bekliyor. Sosyal medyadaki bu nefretin son kurbanlarından biri de İngiltere’de yaşayan Pakistanlı sanatçı Mia Malik. Mia’yı sosyal medyada hedef haline getiren başlıca neden peçe takan bir Müslüman olması. 20 yaşındaki sanatçının Ortaköy Cami çizimi ile birlikte paylaştığı kendi resmi, sosyal medyada çiziminden çok konuşuldu. Biz de Mia’yla hikayesini ve maruz kaldığı İslamofobik yorumları konuştuk.

Kamuya açık alanlarda yaptığı grafiti tarzı resimlerle tanınan İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin de kimliği bilinmiyor.

Biz seni, sosyal medyada paylaştığın çizimlerinde tanıdık ama hikayeni bir de senden duymak isteriz. Bize hikayeni anlatır mısın? Resim yapmaya ne zaman başladın?

Müslüman bir kız olarak kişisel hayatımdan çok bahsetmemeyi tercih ediyorum. Resim yapmaya 16-17 yaşlarımda başladım. İlk başlarda yüzümde çizimler yapıyordum ve bu çizimlerim kısa sürede internette viral oldu. Hayvan resimleri ve gerçekçi resimler çiziyordum. Ancak canlıların resmini çizmenin uygun olmadığını öğrendiğimden beri doğa, su ve cami resimleri yapmaya yoğunlaştım. Bu da beni çok rahatlatıyor.

Fotoğraf: Arşiv

ORTAKÖY CAMİİ TABLOSUNA NEFRET SÖYLEMİ

Ortaköy Camii’yi çizdiğin resimle ilgili yaptığın “sanat-sanatçı” paylaşımı, sosyal medyada çokça karşımıza çıktı. Maalesef senin bu paylaşımınla ilgili pek çok İslamofobik yorum da okuduk. Onlar hakkında ne düşünüyorsun?

O resim viral olduğunda olumsuz yorumlar geleceğini de biliyordum. Çünkü her zaman böyle insanlar olacak; peçe takan Müslüman bir kadının suratını göremeyeceklerinden bir haber dar görüşlü insanlar. Neden yüzümü görmeye hakları olduğunu düşünüyorlar ki? Benim tweetim, tamamen sanatım ve Allah’a ibadet eden ben üzerine kuruluydu. Dışarıda, Banksy ve Sia gibi gizemli kalmayı sürdüren ancak yaptıkları iş dolayısıyla takdir gören pek çok sanatçı var. Benim tavrım İslam’a dayanıyor. Banksy ve Sia’yı takdir edenler ben Müslüman bir kadın olduğum için mi rahatsız oluyorlar? Neden sadece işimi konuşmuyorsunuz da yüzüme bu kadar odaklandınız? Elhamdülillah bunlar beni pek etkilemiyor, aksine bana daha çok çalışmam için bir neden oluyor.

PEÇEYLE YAŞAMAK ZOR

Fotoğraf: Arşiv

İngiltere’de peçe takarak yaşıyorsun. Herhangi biz zorlukla karşılaştın mı?

Peçe takmaya yeni başladım ama evet, İngiltere’de peçe takarak yaşamak zor. İngiltere halkı, sosyal medyada ve tüm bu siyasi gündemde karşılaştıklarından yola çıkarak Müslümanlara karşı çoğunlukla önyargılı ve İslamofobik tavır içinde yaklaşıyor. Herhangi bir fiziksel saldırıya maruz kalmadım ama klasik yargılayıcı bakışlar ya da bazı sözlü tepkilerle karşılaştım ama pek aldırmıyorum. Ben böyleyim, her şeyden önce bir Müslümanım.

Bir de çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Orada aldığın tepkiler ne oluyor?

Bir teslimat şirketinin çağrı merkezinde çalışıyorum. Dediğim gibi peçe takmaya yeni başladım ve henüz işe giderken giymiyorum. Şu an işe giderken cilbab giyiyorum. Bu nedenle iş yerinde kıyafetim sorun olmuyor.

Geleceğe yönelik planların neler? Bir sergi açmayı düşünür müsün?

Dünyalık çok bir isteğim yok. Tweetimin bu kadar ses getirmesini de beklemiyordum açıkçası ama inşallah bir gün sergi açarak, çizimlerimi kıymetini bilecek insanlara satabilmeyi isterim. Bunun olduğunu görmek güzel olurdu.

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  • Türkiye’ye yönelik ilginin kaynağı nedir? Daha önce Türkiye’de bulundun mu?
  • Türkiye bence kültürüyle, mimarisiyle, ülke olarak nefes kesici bir yer. Daha önce iki defa ziyaret etme fırsatım oldu ve bu Haziran’da tekrar geleceğim. Camileri bizzat gezmek ve daha fazlasını keşfetmeyi istiyorum.
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