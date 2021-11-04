Hayat Barış Akarsunun annesi Hatice Akarsudan acı haber
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Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'dan acı haber

Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, 15 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Barış Akarsunun annesi Hatice Akarsudan acı haber
Barış Akarsu - Hatice Akarsu

Muğla Bodrum’da 29 Haziran 2007’de geçirdiği trafik kazası sonucu 14 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu sevenlerini yasa boğmuştu. Kısa süre önce Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu'nun hastanede yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıkmıştı. Bugün anne Akarsu'dan acı haber geldi.

DHA

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde pankreas kanseri teşhisi konulan ve kanser teşhisi konulduktan 4 ay sonra ameliyat olan Hatice Akarsu, hastanede tedavi görmeye başlamış ancak ameliyat sırasında kanser kitlesine ulaşılamamış ve çoklu organ yetmezliğinden dolayı Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören Hatice Akarsu bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

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