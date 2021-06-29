Şarkıcı Barış Akarsu sevenleri tarafından unutulmadı: Memleketi Amasra'da anıldı

Bodrum Torba Kavşağı'nda doğum günü 29 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Akarsu'nun ailesi ve hayranları, şarkıcının posterleriyle Kültür Park'ta toplandı.

DHA

Yürüyerek Amasra Şehir Mezarlığı'na giden grup, Akarsu'nun mezarına karanfil bırakarak dua etti.

DHA

Şarkıcı Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu, gazetecilere, ağabeyinin 42. yaş gününde, mezarının başında sevenleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

DHA

"Allah ömür verdikçe onu güzel şekilde anmaya devam edeceğiz"

Akarsu, "Ağabeyim sadece bu özel günlerde değil, her zaman içimizde. Barış sevenlerimizle yine birlikteyiz. Allah ömür verdikçe onu güzel şekilde anmaya devam edeceğiz. Şu an duygularımız daha yoğun.

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DHA

Arayanlarımız, soranlarımız çok. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Buraya gelemeyenler telefonlarıyla mesajlarıyla yanımızdalar. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın." diye konuştu.

HAYAT Barış Akarsu'nun takıları ve ödülleri çalındı

DHA

Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman ölmüş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

HAYAT Barış Akarsu’nun anıları yaşatılacak