Hayat Şarkıcı Barış Akarsu sevenleri tarafından unutulmadı Memleketi Amasrada anıldı
AKTÜEL

Şarkıcı Barış Akarsu sevenleri tarafından unutulmadı: Memleketi Amasra'da anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu için ailesi ve hayranları tarafından, doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında dualarla anma etkinliği düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Şarkıcı Barış Akarsu sevenleri tarafından unutulmadı: Memleketi Amasrada anıldı
Barış Akarsu

Bodrum Torba Kavşağı'nda doğum günü 29 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Akarsu'nun ailesi ve hayranları, şarkıcının posterleriyle Kültür Park'ta toplandı.

DHA

Yürüyerek Amasra Şehir Mezarlığı'na giden grup, Akarsu'nun mezarına karanfil bırakarak dua etti.

DHA

Şarkıcı Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu, gazetecilere, ağabeyinin 42. yaş gününde, mezarının başında sevenleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

DHA

"Allah ömür verdikçe onu güzel şekilde anmaya devam edeceğiz"

Akarsu, "Ağabeyim sadece bu özel günlerde değil, her zaman içimizde. Barış sevenlerimizle yine birlikteyiz. Allah ömür verdikçe onu güzel şekilde anmaya devam edeceğiz. Şu an duygularımız daha yoğun.

DHA

Arayanlarımız, soranlarımız çok. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Buraya gelemeyenler telefonlarıyla mesajlarıyla yanımızdalar. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın." diye konuştu.


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Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman ölmüş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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