Hayat Başörtüsü mücadelesinin simgelerinden Şule Yüksel Şenler
AKTÜEL

Başörtüsü mücadelesinin simgelerinden: Şule Yüksel Şenler

29 Mayıs 1938’de Kayseri’de dünyaya geldi. Aslen Kıbrıslı olan ve küçük yaşlardayken ailesinin İstanbul’a göç ettiği Şenler, Koca Ragıp Paşa İlkokulu'na giderken ailenin ekonomik durumu bozuldu...

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Zeynep Betül Erhun Yeni Şafak
Başörtüsü mücadelesinin simgelerinden: Şule Yüksel Şenler
Şule Yüksel Şenler

29 Mayıs 1938’de Kayseri’de dünyaya geldi. Aslen Kıbrıslı olan ve küçük yaşlardayken ailesinin İstanbul’a göç ettiği Şenler, Koca Ragıp Paşa İlkokulu'na giderken ailenin ekonomik durumu bozuldu. Annesi kalp krizi geçirip yatağa düşünce Şenler, öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bırak zorunda kaldı. Ermeni bir terzinin yanında çalışmaya başlayan Şenler’in bu tecrübesi, onun ileride kendi başörtüsü modelini tasarlamasına öncülük etti.

BAŞÖRTÜSÜ MODEL OLDU

  • Amansız bir hastalığa yakalanıp hastanede tedavi altına alınan ağabey Özer Şenler’in kendisine “Risale” okumasını tavsiye ettiği Şenler’in örtünme ve namaz kılma süreci başladı. 1965’te kapanan Şenler, ardından Mehmet Şevket Eygi’nin çıkardığı Yeni İstiklal Gazetesi'nde yazılar kaleme aldı. Şenler, başörtüsü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70’li yıllara damgasını vurdu. Anadolu’yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlattı. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmesi sonucu bu tartışmalar daha da alevlendi ve Şenler’in örtünmesi gibi başlarını bağlayan kadınların sayısı sürekli arttı. Bunun üzerine bu tür örtünmeye “Şulebaşı” denildi.

AFFI REDDEDİP, CEZASINI ÇEKTİ

1971 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, “Sokaktaki örtülü kadın ve kızların öncüleri cezalarını çekecekler” diyerek Şenler’i işaret etti. Bunun üzerine Şenler, Sunay’a hitaben bir mektup yayımlayarak “Cumhurbaşkanı'nın Allah’tan ve milletten özür dilemesi gerektiğini” söyledi. Bunun üzerine Şenler, Cumhurbaşkanı'na hakaretten ötürü tutuklandı ve 8 ay cezaevinde kaldı. Cevdet Sunay, iki ay sonra Şenler’i affetti. Ancak Şenler, affı reddetti ve Bursa Cezaevi'nde cezasını sonuna kadar çekti. Cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak konferanslar vermeyi sürdürdü.

HUZUR SOKAĞI EN SEVİLEN ESERİ

  • Şenler’in, en çok ses getiren eseri ise Huzur Sokağı romanı oldu. Sinemaya uyarlanan, dizisi çekilen eser, hala pek çok gencin en sevdiği kitaplardan biri. Hayatının son 15 yılını hastalıklarla geçiren Şenler, 28 Ağustos 2019’da vefat etti.

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