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Hayat

Batman Film Günleri’nde ustalara ödül

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Batman Film Günleri Onur Ödülleri sahipleri belli oldu.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:51 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ödül gecesinde ise santurzen Sedat Anar ve ekibi unutulmaz Türk filmlerinin müziklerini icra edecek.
Ödül gecesinde ise santurzen Sedat Anar ve ekibi unutulmaz Türk filmlerinin müziklerini icra edecek.

Batman Belediyesi tarafından1-3 Mart’ta gerçekleşecek olan festival kapsamında ödüller, usta yönetmen Derviş Zaim ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Halil Ergün’e verilecek. Toplam altı uzun metraj filmin yer alacağı gösterimler ise Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacak. Festival boyunca konuk film ekipleri gösterimlere katılarak seyirciyle buluşacak. Ödül gecesinde ise santurzen Sedat Anar ve ekibi unutulmaz Türk filmlerinin müziklerini icra edecek.


#sinema
#Film Festivali
#Batman Belediyesi
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