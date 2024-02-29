Batman Film Günleri’nde ustalara ödül

Batman Belediyesi tarafından1-3 Mart’ta gerçekleşecek olan festival kapsamında ödüller, usta yönetmen Derviş Zaim ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Halil Ergün’e verilecek. Toplam altı uzun metraj filmin yer alacağı gösterimler ise Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacak. Festival boyunca konuk film ekipleri gösterimlere katılarak seyirciyle buluşacak. Ödül gecesinde ise santurzen Sedat Anar ve ekibi unutulmaz Türk filmlerinin müziklerini icra edecek.