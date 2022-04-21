Bayram Coşkusu “TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde Yaşanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, “TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde kutlanacak. Başakşehir Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek şenlikte katılımcı, ekran ve radyo başındaki çocukları birbirinden renkli etkinlikler bekliyor.

Murat Dalkılıç konseri çocukların bayram coşkusuna ortak olacak

“TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde alan; Ana Sahne, Kanal Stantları ve Etkinlik Alanı olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Saat 10.00 itibarıyla başlayacak Ana Sahne etkinlikleri; TRT 2’nin Ebru Atölyesi’ne, TRT Spor’un Milli sporcularımız ile minik gösteri gruplarının performansına, TRT Müzik’in Zamane Grubu ve çocuk kabak kemaneci Eren Yavuz konserine, TRT Çocuk’un Rafadan Tayfa müzikaline, MSB Mehteran Birliğine, TRT İstanbul ve Ankara Radyosu Çok Sesli Çocuk Koroları’na, Hacettepe Üniversitesi Halk Dansları Ekibi ritim ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak.

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Ana sahnenin en çok beklenen etkinliği ise saat 15.30’dan itibaren başlayacak. 7’den 70’e herkesin sevdiği ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç da şarkılarını günün sahibi çocuklar için seslendirecek.

TRT 1, TRT 2, TRT Çocuk, TRT Spor, TRT Haber, TRT Avaz, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT EBA, TRT Radyoları, TRT Arşiv, Engelsiz TRT ve TRT İç Yapımlar gibi TRT’nin ekran ve radyo kanalları ile birimlerinden oluşan 15 tanıtım standı da 23 Nisan Şenliği’nde çocuklara birbirinden özel deneyimler yaşatacak.

TRT’nin dijital uygulamaları “23 Nisan Çocuk Şenliği”ne renk katacak

Çocuklar, TRT’nin milyonlarca kez indirilen dijital uygulamalarını Etkinlik Alanı’nda deneyimleyecek. TRT Çocuk Dünyası, TRT Bil Bakalım ve TRT Çocuk Kitaplık uygulamalarına özel alanlarda çocuklar interaktif oyun ortamlarında keyifli zaman geçirebilecek. Etkinlik alanında ayrıca hikâye anlatım çadırı, okçuluk platformu, icatlar sergisi, spor faaliyetleri, karaoke ve zıplama platformu da miniklere keyifli zaman geçirmeleri için olanak tanıyacak.

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Uçurtma atölyesi ve animasyon faaliyetleri ile çocuklar keyifli vakit geçirecek

“TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği” alanında bayrama özel hazırlanan TRT 23 Nisan logolu uçurtmalar da çocuklara armağan edilecek. Palyaço, yüz boyama, sosis balon, Bubble Show, Hacivat-Karagöz gösterilerinin yanı sıra animasyon ekibi de etkinlik alanında olacak. Minikler için ayrıca patlamış mısır, pamuk şeker, kâğıt helva, horoz şekeri ve elma şekeri de ikramlık olarak alanda yer alacak.