Bayram yağışlı geçecek

04:0016/03/2026, Pazartesi
Arşiv.
Bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortasında düşmesi beklenirken, arife gününden itibaren birçok bölgede yağış görülecek. Bayramın birinci ve ikinci gününde özellikle iç ve doğu bölgelerde sağanak bekleniyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken yurt genelinde hava yeniden değişiyor. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşmesi beklenirken, arife gününden itibaren birçok bölgede yağış görülecek.

SAĞANAK GEÇİŞLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklıklar perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak. Arife günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olurken, birçok bölgede aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Tahminlere göre yağışlı hava arife günüyle sınırlı kalmayacak. Bayramın birinci ve ikinci gününde de özellikle iç ve doğu bölgelerde aralıklı sağanakların devam etmesi bekleniyor. İç Anadolu’da sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebileceği belirtilirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kısa süreli kar geçişleri ihtimali de bulunuyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Bayramın ilk günlerinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde Suriye üzerinden gelecek toz taşınımı görülebileceği belirtilirken, bu durumun hava kalitesinde düşüşe ve görüş mesafesinde azalmaya yol açabileceği ifade edildi.



