Bekir Bozdağ Özel'in başlattığı boykotu protesto etmek amacıyla D&R mağazasına gitti

TBMM Başkanvekili ve önceki dönem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel D&R’a yönelik haksız boykot kararını protesto etmek için Ankara’daki bir D&R mağazasına gitti.

Bozdağ D&R’a kitapları yakından inceledi ve bazı kitapları satın aldı. Bozdağ D&R mağazasındaki alışveriş yapan vatandaşları ile de sohbet etti.