Bekir Bozdağ Özel'in başlattığı boykotu protesto etmek amacıyla D&R mağazasına gitti

TBMM Başkanvekili ve önceki dönem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel D&R’a yönelik haksız boykot kararını protesto amacıyla D&R mağazasına giden TBMM Başkanvekili ve önceki dönem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, alışveriş yapan vatandaşları ile sohbet etti.
TBMM Başkanvekili ve önceki dönem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel D&R’a yönelik haksız boykot kararını protesto etmek için Ankara’daki bir D&R mağazasına gitti.
Bozdağ D&R’a kitapları yakından inceledi ve bazı kitapları satın aldı. Bozdağ D&R mağazasındaki alışveriş yapan vatandaşları ile de sohbet etti.
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