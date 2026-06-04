Bilgi Üniversitesi’nde fetih programı

Üniversitenin Santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik, mehteran gösterisiyle başladı. Program kapsamında, “Fatih: Bir Şehrin Peşinde” sergisinin açılışı yapıldı. Ziyaretçiler, sergiyi rehber eşliğinde gezerek İstanbul'un fethine ilişkin tarihi bilgi ve görselleri inceleme fırsatı buldu. Etkinliğin devamında, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla “Fetih, Fatih ve İstanbul” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in vizyonu ve fethin dünya tarihindeki yeri ele alındı. Günün anlam ve önemine binaen katılımcılara Osmanlı mutfağından seçkin lezzetler ikram edilirken, programın sonunda bestekar Cinuçen Tanrıkorur'un eserlerinden oluşan bir müzik dinletisi sunuldu.