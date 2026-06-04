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Bilgi Üniversitesi’nde fetih programı

Bilgi Üniversitesi’nde fetih programı

04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bilgi Üniversitesi.
Bilgi Üniversitesi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla özel bir program düzenledi.

Üniversitenin Santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik, mehteran gösterisiyle başladı. Program kapsamında, “Fatih: Bir Şehrin Peşinde” sergisinin açılışı yapıldı. Ziyaretçiler, sergiyi rehber eşliğinde gezerek İstanbul'un fethine ilişkin tarihi bilgi ve görselleri inceleme fırsatı buldu. Etkinliğin devamında, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla “Fetih, Fatih ve İstanbul” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in vizyonu ve fethin dünya tarihindeki yeri ele alındı. Günün anlam ve önemine binaen katılımcılara Osmanlı mutfağından seçkin lezzetler ikram edilirken, programın sonunda bestekar Cinuçen Tanrıkorur'un eserlerinden oluşan bir müzik dinletisi sunuldu.



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