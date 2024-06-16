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Hayat

Bir milyon dekarlık alanda hasat dronla görüntülendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir milyon dekarlık alanda Haziran ayının başında başlayan hasat sezonu bayramda da devam etti. Haziran ayının sonunda bitecek olan hasat dron ile görüntülendi.

10:52 - 16/06/2024 Pazar
IHA
Bayramda hasat dronla görüntülendi
Bayramda hasat dronla görüntülendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir milyon dekarlık alanda Haziran ayının başında başlayan hasat sezonu bayramda da devam etti. Haziran ayının sonunda bitecek olan hasat dron ile görüntülendi.

Kızıltepe ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, bir milyon dekarlık alanda arpa ve buğday ekerek geçimini sağlıyor.

Haziran ayının ilk haftasında başlayıp ay sonuna kadar devam eden hasat çalışmaları bayramda da devam etti. Kızıltepe'ye bağlı kırsal Otluk Mahallesi'nde devam eden hasat çalışması dron ile görüntülendi.

Sarıya boyanan Kızıltepe Ovası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.



#Kurban Bayramı
#hasat
#drone
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