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Hayat Birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri iki yaşında
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Birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri iki yaşında

İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, ikinci yaşlarına rehabilitasyon amaçlı tedavi gördükleri Ankara'daki hastanede girdi. Evrensel kardeşler, hastane yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikle doğum günlerini kutladı.

Haber Merkezi DHA
Minikler, doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.
Minikler, doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Antalya'da, 21 Haziran 2018'de başları yapışık olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, gerekli ameliyatın yapılması için 1 Aralık 2019'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İngiltere'ye götürüldü. Evrensel kardeşler, Londra'da benzer ameliyatların gerçekleştirildiği Great Ormond Street adlı hastanede tedaviye alındı. Türkiye'den 2 doktorun da eşlik ettiği 42 kişilik ekibin yaptığı 3 büyük operasyon sonrası yapışık ikizler, 28 Ocak'ta birbirlerinden başarıyla ayrıldı.

Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye döndü
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Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye döndü
Antalya'da kafaları yapışık halde dünyaya geldikten sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da operasyonla birbirinden ayrılan ikizler Türkiye'ye geldi.

  • Yapılan ayırma ameliyatından sonra yoğun bakıma alınan kardeşler, tedavilerinin ardından aileleriyle birlikte Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 10 Haziran'da Londra'dan Ankara'ya getirilen ikizler, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde tedaviye alındı.

Sağlık durumları iyi

Şehir Hastanesi'nde 11 gündür tedavi altında bulunan Evrensel kardeşler, 2'nci yaşlarına da burada girdi. Ömer ve Fatma Evrensel çifti, ikiz çocukları Derman ve Yiğit'in yeni yaşlarına sağlıkla girmelerinin mutluluğunu yaşadı. Hastane yönetimi de birbirlerinden ayrıldıktan sonra ilk kez yeni yaşlarını kutlayan kardeşler için doğum günü kutlaması düzenledi.

Siyam ikizlerinin mutlu sonu: Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de başarılı bir operasyon gerçekleşti
GÜNDEM
Siyam ikizlerinin mutlu sonu: Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de başarılı bir operasyon gerçekleşti

Başları farklı yöne baktığı için aynı anda çizgi film bile izleyemeyen ikizler, ayrılmalarının ardından yeni yaşlarını ilk kez yan yana kutlamış oldu.

Rehabilitasyon süreci önemli

Başhekim Prof. Dr. Evren Yaşar, ikizlerin rehabilitasyon amaçlı tedavisinin devam ettiğini ve geçirdikleri ağır ameliyatlardan sonra baş tarafından yapışıklığın giderildiğini belirterek, "Bazı nörolojik sorunlar olabiliyor. Bu nörolojik sorunların giderilmesi de ciddi bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor. Bu rehabilitasyon sürecinde yutma fonksiyonlarından, beslenmesinden tutun, kolların fonksiyonlarına, yürüme fonksiyonlarına kadar birçok rehabilitasyon parametresi devreye giriyor. Burada çocuklarımızın tedavisini başlattık. İnşallah çocuklarımızı buradan yürüterek göndermeyi amaçlıyoruz; ama bu bir süreç, bu sürecin ne kadar olacağı çocuklarımızın kazanımlarıyla alakalı bir durum" demişti.

İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü
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İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında
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Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında
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