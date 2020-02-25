Biz böyle güzeliz

“Böyle daha güzelsin.” 28 şubat sürecinde okumak için üniversiteye gelen genç kızların başörtülerini çıkarması için alındıkları ikna odasında tekrar tekrar duydukları bu cümle, tam 22 yıl sonra 16 sanatçının 18 eserinden oluşan sergisinin ismi oldu. KADEM tarafından düzenlenen 28 Şubat temalı, “Böyle Daha Güzelsin” adlı sergisi için dün basına ön gösterim yapıldı. 28 Şubat-28 Mart tarihleri arasında Darphane-i Amire’de açık olacak sergi bir anlamda 28 şubat sürecini başörtüsü yasaklarının duygusal boyutuyla ilk defa öne çıkarıyor. Küratörlüğünü Yasemin Darbaz Karaca’nın yaptığı sergide 28 Şubat’ı oluşturan ortak hafızanın unutulmaz metaforları ele alınmış. Bitirilmeyen okullar, alınmayan diplomalar, ikskna odası, aşılamayan kapılar, kanayan yaralar ve üzerini örten kabuklarımızla bir döneme yeniden tanık oluyoruz.

Sergi afişi

KENDİ HİKAYEMİZİ ANLATTIK

Sergi bir yandan dönemi yaşayan kadınların üstünü örttükleri anılarını yeniden gün yüzüne çıkarırken bir yandan da o dönemde yaşananları dışardan izlemiş ya da sonraki yıllarda duyup dinlemiş isimleri buluşturuyor. Böylece 28 Şubat’ı farklı pencerelerden yeniden görme fırsatını veriyor. Küratör Yasemin Darbaz Karaca ise şunları söylüyor: “Tüm sanatçılar, kendi hikâyelerini, zihinlerine kodladıkları metaforları bir hacme büründürerek birer esere dönüştürdü. Tesadüfen gördük ki, hemen her hikâye kendisine iki yönden bakılmasını istiyor; aslında anlatmak kadar anlaşılmak da istiyor. Dönemin muktedirlerinin, özellikle henüz on yedili yaşlarındaki genç kadınları, görüntülerini değiştirmek üzere ikna etmek için kullandıkları ‘böyle daha güzelsin’ hitabı da sergiye bu sebeple adını verdi. ‘Böyle güzelsin’ ile ‘böyle daha güzelsin’ arasındaki fark, bir kelime değil, aslında bir anlama biçimi. ‘Seni benim kurguladığım halinle daha güzel buluyorum’ demenin bir başka türüdür.”

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Sergide 16 sanatçının eseri yer alıyor

Sergiye Bünyamin Atan “Kara Kutu”, Melek Zeynep Bulut “Rene Pavillion/Scar”, Hilal Büşra Cebeci “Dreamcatcher is Feeling Blue”, “Gel Bi de Burdan Bak”, Elif Eda “Aramızdaki Şey”, Aslıhan Ergün ve Fatih Ergün “Kapı Duvar”, “Görünmezlik Kutusu”, Mehtap Özer Isovic “Marilyn”, Büşra Kayıkçı “Madde 42”, Muzaffer Malkoç “Paralel Eylemler”, “Dar Açı”, Çağla Kaplan ve Nur Özdamar “Gölge Oyunu”, Merve Güçlü ve Afra Bedriye Öztürk “Dress Code”, “Diploma”, Güzin Furat Tever «Ölü Piksel», Esra Özyaşar Tosun “Cerrahi Tezyin”, Sümeyye Öztürk Ulu “İpek/Böceği ile Yusufçuk” adlı eserleriyle katıldı. Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor. Serginin resmi açılışı 28 Şubat’ta gerçekleştirilecek ve bir ay boyu gezilebilinecek.

Zorlukları mücadeleyle aştık

KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Sümeyye Erdoğan sergiyi gezdi.

Açılışa, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve sergide eserleri yer alan sanatçılar katıldı. Bugün, Türkiye adına çok önemli bir dönemi anmak için toplandıklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, bu serginin aslında bir ülkenin, bir dönemin panoramik hikayesini anlattığını belirtti. 28 Şubat’ın Türkiye’deki bazı insanlar için zor bir dönem olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, “Ama mücadele ederek o zorlukları aştık. Mücadelemiz zamanında birçok kıymetli insan da destek verdi. Kolay olmadı. Çünkü o dönemde hayata dair verdiğiniz kararların pek çoğu, yıllar sonra geri dönülmez bir noktaya getirmiş oluyor sizi. Yani yılları geri alamıyorsunuz” diye konuştu.