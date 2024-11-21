Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi EMYA’ya aday

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, 2025 Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne (EMYA) aday gösterildi. İlk olarak 1995 yılında EMYA kapsamında 'Özel Övgü' ödülü kazanan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, 2021 yılında tamamlanan restorasyon projesi kapsamında kültür varlıkları ve kültürel mirasın korunması uygulamaları, yenilenen teşhir salonları ile EMF tarafından 2025 yılı Avrupa Yılın Müzesi olmaya aday gösterildi. Polonya'nın Bialystok şehrinde 24 Mayıs 2025’te düzenlenecek törende kazananlar açıklanacak.