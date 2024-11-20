Bu orkestranın tüm üyeleri kadın

Farklı yaş ve meslek gruplarından kadınlar tarafından kurulan Ankara Kadın Orkestrası, farklı dillerde eserlerle kadın dinleyicilere konser veriyor. Grup, gitar, keman, kanun, bateri ve yan flüt gibi enstrümanları çalan kadın müzisyen ve vokallerin dahil olduğu 19 kadından oluşuyor. Grubun kurucusu Gülnihal Karamağara, kadınlarla müzik deneyimi kazanmak ve yeteneklerini üst seviyeye taşımak için çalıştıklarını söyledi. Karamağara, “Müziğimizi nasıl geliştirebiliriz, nasıl birlikte müzik yapma deneyimi kazanabiliriz bunun üzerine çalıştık. Bu süreç bizi hayallerimize ulaştırdı” dedi.
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