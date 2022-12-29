'Boğaziçi’nin Lezzetleri' kitaplaştı

Şef Ömür Akkor ve Zennup Pınar Çakmakçı, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’nin destekleriyle Boğaziçi’nin kültürel birikimini lezzet odaklı kitaba dönüştürdü. Tanıtımı, Nevmekân Sahil’de gerçekleştirilen “Boğaziçi’nin Lezzetleri” nde geçmişten bugüne özel bilgilerin yanı sıra, İstanbul’da yaşanan sosyal değişimin yemek kültürüne yansıması anlatıyor.

Tanıtım etkinliğinde konuşan şef Ömür Akkor, ablası Çakmakçı'nın bütün kitaplarında desteği olduğunu ancak ilk kez birlikte bir eseri kaleme aldıklarını söyledi. Yaklaşık 25 yıldır yemek kültürü üzerine çalışan Akkor, Boğaziçi'nin sebze ve meyvesiyle de ön plana çıktığını ifade etti. Şef Akkor, “Boğaz çok büyük bir kültür ve bu kültürü yaşayan ve hisseden Osmanlı olmuş. Bizim de oraya saygı duyma ve geri dönüp çağırma gibi bir çabamız var. Umarım bunu başarabilir ve okura aktarabiliriz” dedi.

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