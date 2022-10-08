Hayat Bu kitap Karakoçun vasiyetiydi Diriliş dergisinde kaleme aldığı hatıralar
KÜLTÜR SANAT

Bu kitap Karakoç’un vasiyetiydi: Diriliş dergisinde kaleme aldığı hatıralar

Sezai Karakoç’un 1988-1992 yılları arasında Diriliş dergisinde kaleme aldığı hatıralar ilk kez kitap olarak okurla buluştu. Karakoç’un geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada hatıralarını kitap olarak çıkarmak istediğini ancak ömrü yetmezse kendinden sonra basılmasını istediğini dile getirmişti.

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Ayşe Olgun Yeni Şafak
Bu kitap Karakoç’un vasiyetiydi: Diriliş dergisinde kaleme aldığı hatıralar
​Bu kitap Karakoç’un vasiyetiydi.

Türk edebiyatının ve düşünce hayatımızın önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl 16 Kasım’da 88 yaşında aramızdan ayrılan Sezai Karakoç’un 1988 ve 1992 yılları arasında Diriliş dergisinde yayınladığı Hatıralar’ı Diriliş Yayınları arasında ilk kez kitap olarak okurla buluştu. İki cilt olarak basılan kitabın ilk cildinde ailesi, çocukluk yılları ve okul hayatı yer alıyor, ikinci ciltte ise üniversite sonrası dönem yer alıyor ve hatıralar 1974 yılına kadar devam ediyor.

Ayrıca Karakoç’un ilk baskısı 1965 yılında yapılan ve M.Cemil müstearıyla Bedir Yayınları tarafından basılan Genç Müslümana Öğütler isimli çevirisi de Diriliş Yayınları’nca Sezai Karakoç imzasıyla ilk kez basılmış ve okurla buluşmuş oldu.

HATIRALAR KÖŞESİ

Diriliş dergisinin yedinci ve son döneminde neşredilen “Hâtıralar” başlığını taşıyan köşe, 25 Temmuz 1988 tarihinden itibaren haftalık olarak çıkan derginin her sayısında düzenli olarak okurla buluşmuş ve son hâtıra, 5 Şubat 1992 tarihli dergide yer almıştı. Karakoç, bu hatıraları yazma sebebini ise şu cümlelerle açıklıyor: “Kader başlattı. Her hafta dergi yakama yapışıyor ve istesem de istemesem de ‘bir parça’ hâtıra koparıyor. Haftalık gıdası gibi. Bunda hâlâ bir tereddüdüm var. Bu Hâtıralar’ı yazmalı mıydım, yazmamalı mıydım? Ama madem ki yazmaya başladım, hakikatleri yazmalıyım. Bunları gizlersem okura ve camiaya, gençlere karşı görevimi yapmamış olurum…”

HAZIRLIK YAPILMIŞTI

Hatıraların basılması için Karakoç sağlığında da bir takım hazırlık yapmıştı. İstanbul Üniversitesi tarafından verilen fahri doktoranın takdiminden sonra yapılan sohbette, Karakoç hatıraları için, “Eğer biz sağlığımızda basabilirsek basacağız yoksa sizler basarsınız” demişti. Diriliş Yayınlarını aileyi temsilen sürdüren Sezai Karakoç’un yeğeni Abdulaziz Karakoç, “Amcam, Hâtıraların yayımlanmasını arzu ediyordu, bizler bu konuşmasındaki sözlerini bir nevi vasiyet olarak değerlendirdik ve dergide yayımlanan metni kitap halinde okurla buluşturduk” dedi.

Karakoç adına vakıf kuruluyor

  • Karakoç’un vefatından sonra ailesinin aldığı kararla Sezai Karakoç adına bir vakıf çalışması sürdürülüyor. Hazırlıkların devam ettiği vakıf çalışmalarının yanı sıra Karakoç’un vefatından sonra geçtiğimiz haziran ayında Yüce Diriliş Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara’da yapılmış partinin yeni Genel Başkanı ise Lütfi Yılmaz olmuştu.

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